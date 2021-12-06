Геральт воюет с очередным монстром в свежем отрывке из второго сезона «Ведьмака»

На днях героически сражающийся за своего персонажа Генри Кавилл побывал в гостях у Graham Norton Show и, как принято в таких случаях, пришёл не с пустыми руками. В эфире вечернего ток-шоу показали эксклюзивный экшен-фрагмент из второго сезона «Ведьмака». И это уже второй отрывок из продолжения, живописующий сражение главного героя с монстром. Дескать, смотрите, мы не забываем о профессиональной жизни знаменитого охотника на чудовищ.



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И в качестве бонуса — опубликованные в сети материалы тематического британского журнала SFX, свежий номер которого посвящён второму сезону тёмного-претёмного фэнтези: