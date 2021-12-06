 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2020 Фильмы 2021 Фильмы 2022 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
 
Метагалактический мегакинопортал
Патч это как релиз: издатели головоломки Faraday Protocol пытаются дать ей вторую жизнь Джейсон Стэйтем дерётся с Ико Ювайсом на съёмках «Неудержимых 4» (видео) Новая встреча с Мистерио в рекламе «Человека-паука: Нет пути домой» Взяла Doom на душу: Розамунд Пайк извинилась за плохую экранизацию культового шутера Ридли Скотт отбивается от негативной реакции семьи Гуччи на свой новый фильм
5
СЕРИАЛЫ
592
 
Прямая ссылка на новость:

Геральт воюет с очередным монстром в свежем отрывке из второго сезона «Ведьмака»

На днях героически сражающийся за своего персонажа Генри Кавилл побывал в гостях у Graham Norton Show и, как принято в таких случаях, пришёл не с пустыми руками. В эфире вечернего ток-шоу показали эксклюзивный экшен-фрагмент из второго сезона «Ведьмака». И это уже второй отрывок из продолжения, живописующий сражение главного героя с монстром. Дескать, смотрите, мы не забываем о профессиональной жизни знаменитого охотника на чудовищ.

И в качестве бонуса — опубликованные в сети материалы тематического британского журнала SFX, свежий номер которого посвящён второму сезону тёмного-претёмного фэнтези:

Промо-арт сериала «Ведьмак» Промо-арт сериала «Ведьмак»
Теги
ВидеоВедьмакГенри КавиллNetflix
Комментарии (5)

Ещё на эту тему

26Генри Кавиллу пришлось отвоёвывать место для книжного Геральта во втором сезоне «Ведьмака» 12Лютик виртуозно пересказывает сюжет первого сезона «Ведьмака» 4Оцените первый трек из второго сезона «Ведьмака» от нового композитора сериала

Тоже интересно

Далее на КГ

0
Новые фильмы 6–12 декабря 2021 года: «Вестсайдская история», «Спенсер» и другие новинки кино
 0
Диснеевский анимационный фильм «Энканто» заработал по миру больше $ 100 млн
 1
«Назад в кино» — «Матрица» (The Matrix, 1999)
 6
Никаких спойлеров! Бенедикт Камбербэтч не прочитал сценарий «Человека-паука: Нет пути домой» целиком
 1
Японские зрители выбрали самых популярных персонажей аниме «Код Гиас»
 6
Почему нельзя верить американским кинокритикам
 2
Новые сериалы 6–12 декабря: продолжение «Секса в большом городе» и другие
 0
Неделя сериалов на КГ — главные новости 29 ноября — 5 декабря
 2
Телеовощи. Выпуск 421: Страна великого Гея
 24
Добродушный злодей Брендан Фрейзер на съёмках «Бэтгёрл» (фото)
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2020 Фильмы 2021 Фильмы 2022 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум

Читайте и смотрите нас в соцсетях:

ВКонтакте Твиттер Телеграм ICQ

Подкасты и стримы

Новые выпуски подкастов

 
2Телеовощи – 421: Страна великого Гея
 
10Лазер-шоу «Три дебила» – 492: «Обитель зла: Раккун-Сити», Киркоров и монашки-лесбиянки
 
16Ноль кадров в секунду – 397: Не показывай своего Вескера
 
11ЕВА – 453: Уроки семейного быта
 
20Телеовощи – 420: Ваше единственное развлечение
Ещё

Самое обсуждаемое за неделю

Все Кино Сериалы Игры Аниме

Новые комментарии

ICQ ВКонтакте YouTube Инстаграм ВК.Аниме
Наши друзья
Критиканство КиноПередовая AMV News
© 2002–2021 КГ

Всеяредакция

Размещение рекламы

Источник фотографий: Depositphotos

Раз уж вы досюда докрутили:

RSS
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru