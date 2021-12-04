Генри Кавиллу пришлось отвоёвывать место для книжного Геральта во втором сезоне «Ведьмака»

От джентльмена и дипломата Генри Кавилла критики и замечаний в адрес коллег по «Ведьмаку» ждать, конечно, не приходится, но угадать его отношение к некоторым аспектам производства особого труда не составит. Например, о как минимум частичных разногласиях между ним и шоураннером в подходе к сериальной адаптации можно догадаться, ознакомившись с одним из свежих интервью.

В беседе с порталом Philstar исполнитель главной роли развёрнуто ответил на вопрос, как Геральт Ривийский из второго сезона отличается от молчуна и любителя междометий из первого. Шоураннер Лорен Шмидт Хиссрич как-то поясняла, что намеренно сократила ему количество реплик, мол, Кавилл отлично справлялся с ролью и без слов.

Сложнее всего было отыскать баланс между видением шоураннера и моей любовью к книгам-первоисточнику, включить Геральта из книг в видение шоураннера. Тут мы вступаем на тонкий лёд. Сериал — это версия шоураннера, это адаптация. Мне непросто было отыскать в ней место для книжного Геральта и при этом по мере сил угодить обеим версиям истории.

Кавилл объяснил, что он боролся не только за увеличение реплик для своего персонажа, но и за книжную версию Геральта в целом.

Уверен, вы в курсе, что книжный Геральт — эдакий философ. Он умный, мудрый и вдумчивый. Да, временами он угрюмый, мрачный и едкий, но мне важно, чтобы он оставался объёмным. А сделать это непросто, потому что в сериале определённое видение, определённые декорации, сценарий и сюжет. Моей задачей и было отыскать во всём этом место для Геральта. Все мои просьбы и предложения так или иначе касались того, чтобы сохранять верность первоисточнику.

Если махровые поклонники мира «Ведьмака» ещё недостаточно сильно любили Генри Кавилла, то после этих его слов уровень зрительского обожания грозит дорасти до запредельного.