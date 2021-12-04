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Третий сезон «Открытия ведьм» с Мэттью Гудом и Терезой Палмер получил точную дату выхода

Ведьма Диана Бишоп и вампир Мэттью Клермонт готовятся стать родителями. В сети появился тизер третьего сезона романтического фэнтези «Открытие ведьм», который сообщает, что заключительные эпизоды сериала с Мэттью Гудом и Терезой Палмер выйдут 7 января в Великобритании и 8 января в США.

Зрителям обещают эпическое завершение мистической саги, основанной на книжной трилогии Деборы Харнесс «Все души». Мэттью и Диана возвращаются из 1590 года в наше время, и скрытый от людских глаз мир вампиров и ведьм вот-вот изменится навсегда.

Теги
ВидеоОткрытие ведьмТрейлер
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Источник фотографий: Depositphotos

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