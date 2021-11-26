Тереза Палмер и компания устроили тур по закулисью фэнтези «Открытие ведьм»

В начале следующего года все поклонники романтического фэнтези «Открытие ведьм» смогут насладится просмотром заключительных эпизодов сериала. А пока третий сезон не вышел, канал Sky предлагает ознакомиться с сопровождающими материалами.

В сети опубликован информативный видеоролик с Терезой Палмер и другими участниками актёрского состава — они проведут для зрителей познавательный виртуальный тур по съёмочному пространству и закромам студии Bad Wolf Productions, которая занимается производством проекта.

К слову, точную дату возвращения сериала по книжной серии Деборы Харкнесс пока не объявили.