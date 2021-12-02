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Оцените первый трек из второго сезона «Ведьмака» от нового композитора сериала

В честь лондонской премьеры второго сезона «Ведьмака» в сети появился трек Power and Purpose из саундтрека к продолжению многосерийного фэнтези. Как относительно недавно выяснилось, музыку ко второму сезону написал Джозеф Трапанезе («Тень и кость»). Над первым трудился дуэт Сони Белоусовой и Джионы Остинелли.

Одна звуковая дорожка, конечно, пока не показатель, но если судить исключительно по этому треку, то условно славянские мотивы приглушают ноты, более традиционные для жанра западного фэнтези. В целом звучит возвышенно и благородно, возможно, как намёк на расширяющуюся географию действа.

Теги
ВидеоВедьмак
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Источник фотографий: Depositphotos

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