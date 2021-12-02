Что будет, если скрестить «Игру в кальмара» и «Бумажный дом»? Netflix это выяснит (видео)

Постановленное на поток производство хитов от Netflix только что вышло на новый уровень. Совсем недавно в мире отгремела «Игра в кальмара», ставшая самым рейтинговым сериалом сервиса в истории, а в декабре заканчивает своё победное шествие другой его хит — испанский «Бумажный дом», самая популярная неанглоязычная драма. И стриминг-гигант одним махом восполнил эти потери.

Netflix официально анонсировал южнокорейский ремейк «Бумажного дома», главную роль в котором исполнит звезда «Игры в кальмара» Пак Хэ-су. Он сыграет Берлина, переняв эстафету у Педро Алонсо. А вот и своеобразный тизер от самого актёра:

Остальной актёрский состав обещают объявить в начале следующего года. Также уже в 2022 году и состоится громкая премьера.

Что до оригинального «Бумажного дома», был анонсирован спин-офф сериала — всё про того же Берлина. Так что, огромной фан-базе испанской криминальной драмы будет куда устремить свой взор.

«Игра в кальмара» со зрителями также не простилась — второму сезону триллера уже точно быть.