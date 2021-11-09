Как снимали главный хит Netflix — вышел ролик о создании «Игры в кальмара»

Безумно полюбившийся зрителям по всему миру южнокорейский сериал «Игра в кальмара» не мог рано или поздно не обзавестись разнообразными сопроводительными материалами. Привлёкший к себе так много внимания проект, к тому же нацелившийся на второй сезон, раскрывает своё закулисье. Стриминговый сервис Netflix опубликовал без малого 13-минутный ролик о создании многосерийного хита.

Актёры шутят, общаются с камерой и, конечно, работают. Обстановка на съёмочной площадке пусть временами и напряжённая, но, конечно, ни в какое сравнение не идёт с кровавыми кошмарами, творившимися в кадре.