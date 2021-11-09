Джонни Депп вместо Дэвида Теннанта — Нил Гейман рассказал о кастинге Amazon для «Благих знамений»

По обыкновению активный в соцсетях руководитель сразу нескольких телепроектов Нил Гейман, отвечая на вопрос поклонника о самом сложном кастинговом решении в «Благих знамениях», рассказал, что ему пришлось пободаться с руководством видеосервиса Amazon за демона Кроули. Как выяснилось, в отношении кандидата на роль мнения создателя сериала и продюсеров существенно разнились.

Гейман изначально планировал отдать партию Кроули Дэвиду Теннанту, но у Amazon были другие планы.

Я ещё в 2017-м сказал Amazon, что вижу в роли Кроули исключительно Дэвида Теннанта, а вот они не видели. Им казалось, он слишком походил на Майкла Шина, они хотели взять на эту роль кинозвезду, а именно Джонии Деппа. Я не хотел. Нил Гейман, отстоял свой выбор

Дошло до того, что Теннант вот-вот должен был согласиться на съёмки в другом проекте и тогда уж оказался бы на сто процентов недоступен. Это вынудило Геймана связаться с продюсерами и пригрозить им, что он вообще откажется снимать сериал, если они не заполучат Теннанта на роль Кроули. Amazon сдался и, по словам Геймана, не пожалел.

Как итог, прямо сейчас идут съёмки второго сезона юмористического фэнтези. И зрители с нетерпением ждут его премьеры.