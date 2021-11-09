«Непосредственно Каха. Сказки» — продолжение сверхуспешного отечественного франчайза скоро на экранах

Не стоит недооценивать стремление к творческому самовыражению тех, кто к этому самому творчеству никакого отношения не имеет. Стриминговый сервис START анонсировал сериал «Непосредственно Каха. Сказки». Впрочем, если брать во внимание кинотеатральные сборы так называемой комедии «Непосредственно Каха», то, пожалуй, ничего удивительно в этом анонсе уже и не видишь.

С 19 ноября все желающие смогут оценить новый продукт в рамках франчайза — сериал о том, как после вакцинации Серго попал в больницу, где старые-добрые сказки, рассказанные друзьями на новый, порой очень вольный лад, позволяют ему выздороветь.

Особенно впечатляет постер с такой смелой шуткой в названии, что аж дух захватывает: