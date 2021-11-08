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Геральт в потёмках на свежем кадре из второго сезона «Ведьмака»

Портал Entertainment Weekly опубликовал свежий эксклюзивный кадр из тёмных коридоров второго сезона «Ведьмака» — вооружённый серебряным мечом Геральт (Генри Кавилл) крадётся в поисках очередного чудовища. И многие хардкорные фанаты книг даже утверждают, что знают, как это чудовище зовут.

Кадры из сериала «Ведьмак»

Продолжение многосерийной фэнтезийной саги о странствиях ведьмака и его приёмной дочери Цириллы (Фрейя Аллан) выходит на стриминговом сервисе Netflix под конец года — 17 декабря. Часть событий, как известно, развернётся в Каэр Морхене, где зрители познакомятся с побратимами Геральта — другими ведьмаками из Школы Волка.

Теги
КадрыГалереяВедьмакNetflixГенри Кавилл
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Источник фотографий: Depositphotos

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