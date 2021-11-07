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The CW отказался от приквела постапокалиптики «Сотня»

Источник: The CW

Два года промариновавшийся в предпроизводстве приквел «Сотни» отложен до лучших времён. Анонсированный позапрошлой осенью сериал под названием «Сотня: Второй рассвет» (The 100: Second Dawn), пилот которого показали в рамках финального сезона оригинального сериала, чем-то не устроил обычно почти всеядное руководство телеканала The CW. Об этом сообщил портал TVLine. Причин отказа от проекта пока не называют.

Вольная экранизация романов Кэсс Морган рассказывала о сотне юных правонарушителей, отправленных на Землю спустя почти век после апокалипсиса. Подростки годами боролись за выживание, и эта борьба навсегда изменила их жизни.

Предполагалось, что приквел расскажет, как разворачивались события 97 лет назад, и покажет конец света в результате ядерного апокалипсиса, едва не уничтожившего человечество. Главные герои принадлежали к горстке выживших, пытающихся построить новое, лучшее общество на руинах старого мира.

Предысторией занимался шоураннер «Сотни» Джейсон Ротенберг.

Теги
Сотня
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