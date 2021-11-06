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Семейка телепроповедников возвращается в тизере второго сезона «Праведных Джемстоунов»

Ваши молитвы услышаны! Кабельный канал HBO опубликовал тизер задержавшегося в пути второго сезона комедии «Праведные Джемстоуны». Многосерийная сатира Дэнни Макбрайда, недавно получившая продление на третий сезон, возвращается на домашние экраны 9 января.

В новых эпизодах семье телевизионных проповедников Джемстоунов, сумевших с божьей помощью выстроить целую медиаимперию, придётся нелегко. Мало того, что наследнички яростно спорят, кто из них более достоин занять место стареющего отца во главе семейного бизнеса, так ещё и внешние угрозы дают о себе знать. Вокруг полным-полно врагов, мечтающих уничтожить «праведных» Джемсотунов.

Помимо Макбрайда в сериале снимаются Джон Гудман, Адам Дивайн, Эди Паттерсон, Кэссиди Фриман, Дермот Малруни, Тони Кавалеро, Тим Балч, Грег Алан Уильямс и Уолтон Гоггинс. В команду исполнительных продюсеров наряду с создателем-сценаристом-режиссёром Макбрайдом входят Дэвид Гордон Грин и Джоди Хилл.

Теги
ВидеоПраведные ДжемстоуныТрейлерHBO
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Источник фотографий: Depositphotos

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