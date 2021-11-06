Герои готовы к бою на свежем постере «Ковбоя Бибопа»

У «Ковбоя Бибопа» — игровой адаптации одноимённого культового аниме — появился очередной ансамблевый постер, на этот раз в стиле ретро. На плакате никого лишнего, только главная троица охотников за головами — привычно утомлённый Спайк Шпигель (Джон Чо), Джет Блэк (Мустафа Шакир) и Фэй Валентайн (Данила Пинеда). За их приключениями подписчики цифровой платформы начнут следить 19 ноября.

Многосерийным фантастическим экшеном, который уже привычно называют космическим вестерном, заправляет шоураннер Андре Немец. Создатель оригинала Щиничире Ватанабэ выступает консультантом проекта, производством которого занимаются Tomorrow Studios, Netflix, Midnight Radio и Sunrise.