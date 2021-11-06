Флэш и остальные супергерои на постере мегакроссовера «Армагеддон»

В телевселенной DC по версии канала The CW грядёт сверхважное событие — очередной невероятный кроссовер в рамках восьмого сезона фантастического экшена «Флэш». Пять эпизодов отведены под ивент «Армагеддон», где Барри Аллену (Грант Гастин) и его товарищам предстоит в который раз спасать мир от уничтожения.

Ансамблевый постер демонстрирует суперкоманду, где отметились Атом (Брэндон Рут), Бэтвумен (Джависия Лесли), Чёрная молния (Кресс Уильямс), Зелёная стрела (Кэтрин Макнамара), Страж (Кайлер Ли) и Флэш, которого уже слегка перекосило от бесконечных сверхскоростных метаний туда-сюда.

Масштабное действо начинается 16 ноября.