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Первоисточник: pbs.twimg.com Прямая ссылка на новость:

Флэш и остальные супергерои на постере мегакроссовера «Армагеддон»

В телевселенной DC по версии канала The CW грядёт сверхважное событие — очередной невероятный кроссовер в рамках восьмого сезона фантастического экшена «Флэш». Пять эпизодов отведены под ивент «Армагеддон», где Барри Аллену (Грант Гастин) и его товарищам предстоит в который раз спасать мир от уничтожения.

Ансамблевый постер демонстрирует суперкоманду, где отметились Атом (Брэндон Рут), Бэтвумен (Джависия Лесли), Чёрная молния (Кресс Уильямс), Зелёная стрела (Кэтрин Макнамара), Страж (Кайлер Ли) и Флэш, которого уже слегка перекосило от бесконечных сверхскоростных метаний туда-сюда.

Масштабное действо начинается 16 ноября.

Постеры сериала «Флэш»
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Источник фотографий: Depositphotos

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