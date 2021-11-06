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Первоисточник: www.ign.com Прямая ссылка на новость:

Сценарий экранизации игры Devil May Cry полностью готов

Источник: Capcom

В 2018 году продюсер Ади Шанкар (Castlevania) официально анонсировал анимационную экранизацию знаменитой игровой серии Devil May Cry. С тех пор о разрабатываемом для Netflix проекте «Дьявол может плакать» почти ничего не сообщалось, но Шанкар спешит исправить эту несправедливость в свежем интервью порталу IGN.

По словам продюсера, сценарий восьмисерийного первого сезона уже готов и он неимоверно крут. Соавтором сценария выступил Алекс Ларсен («Ясукэ»). Экранизация одним сезоном не ограничивается — творческая команда проекта распланировала сюжет на несколько сезонов, и если начало зрителям придётся по душе, они обязательно получат продолжение.

Синопсис сериала Шанкар пересказывать не стал, ограничившись заверением, что в экранизации среди прочих фигурируют Данте, Вергилий и Леди. Производственный процесс вступит в активную фазу в начале следующего года.

Теги
Дьявол может плакать
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