«Очень странные дела» раскрыли названия эпизодов четвёртого сезона

Вслед за свежим тизером четвёртого сезона «Очень странных дел» Netlix опубликовал ещё кое-какую важную информацию о продолжении. Во-первых уточнил дату возвращения сериала на экраны — девять новых эпизодов покажут следующим летом. Во-вторых, опубликовал специальное видео с заголовками серий. Особо активные поклонники уже обсуждают названия эпизодов и строят невероятные догадки.
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Итак, вот они, заглавия, позволяющие поразмыслить над тем, какие события ждут главных героев весной 1986 года:
Эпизод 1 — «Клуб адского пламени» (The Hellfire Club)
Эпизод 2 — «Проклятие Векны» (Vecna's Curse)
Эпизод 3 — «Супергерой или монстр?» (The Monster and The Superhero)
Эпизод 4 — «Дорогой Билли» (Dear Billy)
Эпизод 5 — «Проект „Нина“» (The Nina Project)
Эпизод 6 — «Погружение» (The Dive)
Эпизод 7 — «Бойня в лаборатории Хоукинса» (The Massacre At Hawkins Lab)
Эпизод 8 — «Папа» (Papa)
Эпизод 9 — «План Одиннадцатой» (The Piggyback)
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