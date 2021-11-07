 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2020 Фильмы 2021 Фильмы 2022 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
   
«Наоми» — главная героиня встречает Супермена в первом отрывке комикса от Авы Дюверней Резня в Shadow Warrior 3 ещё немного задержится — игру перенесли Элис Ив гордится своей сценой с раздеванием в «Стартреке: Возмедии» Завершились съёмки «Трансформеров 7» (фото) «Армия мертвецов 2» может оказаться научно-фантастическим экшеном про ограбление
СЕРИАЛЫ
396
 
Первоисточник: deadline.com Прямая ссылка на новость:

«Очень странные дела» раскрыли названия эпизодов четвёртого сезона

Вслед за свежим тизером четвёртого сезона «Очень странных дел» Netlix опубликовал ещё кое-какую важную информацию о продолжении. Во-первых уточнил дату возвращения сериала на экраны — девять новых эпизодов покажут следующим летом. Во-вторых, опубликовал специальное видео с заголовками серий. Особо активные поклонники уже обсуждают названия эпизодов и строят невероятные догадки.

Итак, вот они, заглавия, позволяющие поразмыслить над тем, какие события ждут главных героев весной 1986 года:

  • Эпизод 1 — «Клуб адского пламени» (The Hellfire Club)

  • Эпизод 2 — «Проклятие Векны» (Vecna's Curse)

  • Эпизод 3 — «Супергерой или монстр?» (The Monster and The Superhero)

  • Эпизод 4 — «Дорогой Билли» (Dear Billy)

  • Эпизод 5 — «Проект „Нина“» (The Nina Project)

  • Эпизод 6 — «Погружение» (The Dive)

  • Эпизод 7 — «Бойня в лаборатории Хоукинса» (The Massacre At Hawkins Lab)

  • Эпизод 8 — «Папа» (Papa)

  • Эпизод 9 — «План Одиннадцатой» (The Piggyback)

Теги
ВидеоОчень странные делаNetflix
Комментарии

Ещё на эту тему

3Свежий тизер «Очень странных дел» приглашает в солнечную Калифорнию 2Специальный постер «Очень странных дел» напоминает о важной дате 1Сценарий экранизации игры Devil May Cry полностью готов

Тоже интересно

Далее на КГ

8
Дэн Эйкройд поддерживает культуру отмены комиков, отпускающих обидные шутки
 1
Сценарий экранизации игры Devil May Cry полностью готов
 2
Создана для этой роли! Элизабет Дебики в образе принцессы Дианы на съёмках сериала «Корона» (фото)
 3
Донни Йен завершил съёмки в «Джоне Уике 4» (видео)
 8
Деньги решают всё — как съёмки в «Новом Человеке-пауке» разбили сердце Эндрю Гарфилду
 2
Анимационный сериал по «Армии мертвецов» Зака Снайдера расскажет откуда взялись зомби
 3
Свежий тизер «Очень странных дел» приглашает в солнечную Калифорнию
 10
Бри Ларсон достигает новых высот в силовых тренировках для «Капитана Марвел 2» (видео)
 20
Посмотревшие «Вечных» зрители поставили им самую низкую оценку из всех 26 фильмов киновселенной Marvel
 0
КГ играет: Valkyria Chronicles 4, часть 12
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2020 Фильмы 2021 Фильмы 2022 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум

Читайте и смотрите нас в соцсетях:

ВКонтакте Твиттер Телеграм ICQ

Подкасты и стримы

Новые выпуски подкастов

 
5Лазер-шоу «Три дебила» – 488: «Армия воров», новое «Паранормальное явление», Канны-2021
 
4Ноль кадров в секунду – 393: Skullfucker
 
 
6ЕВА – 449: Лучшая мачеха, худший отец
 
5Телеовощи – 416: Как подрочить быку
 
11Лазер-шоу «Три дебила» – 487: Дракулов», локдаун и трейлер «Анчартеда»
Ещё

Новые комментарии

ICQ ВКонтакте YouTube Инстаграм ВК.Аниме
Наши друзья
Критиканство КиноПередовая AMV News
© 2002–2021 КГ

Всеяредакция

Размещение рекламы

Источник фотографий: Depositphotos

Раз уж вы досюда докрутили:

RSS
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru