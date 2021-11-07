«Очень странные дела» раскрыли названия эпизодов четвёртого сезона

Вслед за свежим тизером четвёртого сезона «Очень странных дел» Netlix опубликовал ещё кое-какую важную информацию о продолжении. Во-первых уточнил дату возвращения сериала на экраны — девять новых эпизодов покажут следующим летом. Во-вторых, опубликовал специальное видео с заголовками серий. Особо активные поклонники уже обсуждают названия эпизодов и строят невероятные догадки.

Итак, вот они, заглавия, позволяющие поразмыслить над тем, какие события ждут главных героев весной 1986 года: