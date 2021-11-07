Новые сериалы 8–14 ноября: «Мэр Кингстауна», «Психиатр по соседству» и другие многосерийные премьеры

Премьера +

«Россия»

Ленинград. Весна 1942 года. После первой блокадной зимы дирижёр Большого симфонического оркестра радиокомитета получает важное правительственное задание — исполнить в осаждённом городе Седьмую симфонию Шостаковича. Это кажется невозможным — от оркестра осталось несколько музыкантов: кто-то умер от голода, кто-то ушёл на фронт, а кто-то пропал без вести. Но концерт должен состояться и прогреметь на весь мир, чтобы и друзья, и враги услышали: «Ленинград жив!».

В помощь руководителю оркестра Карлу Элиасбергу откомандирован сотрудник НКВД Анатолий Серёгин. Но ещё до этого приказа судьба лейтенанта Серёгина, потерявшего всю семью во время налёта, пересекается с судьбой Элиасберга: именно Серёгин руководит задержанием и арестом жены дирижёра. Несмотря на взаимное недоверие и полное неприятие друг друга, дирижёр и лейтенант должны совершить невозможное: вместе найти в блокадном городе недостающих исполнителей и обеспечить премьеру Седьмой Ленинградской симфонии.