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Новые сериалы 8–14 ноября: «Мэр Кингстауна», «Психиатр по соседству» и другие многосерийные премьеры

Источник: Paramount+

В ближайшие несколько дней на малых экранах появится несколько многосерийных проектов разной степени увлекательности. Среди новых сериалов отметится отечественная премьера «Седьмая симфония» на «Первом». Также с списке новичков комедия «Психиатр по соседству» с Уиллом Ферреллом и Полом Раддом, криминальная драма Тейлора Шеридана «Мэр Кингстауна» с Джереми Реннером и Кайлом Чендлером, вдобавок кабельный канал Showtime покажет первый эпизод «Шершней».

Понедельник, 8 ноября

 
Премьера+
«Россия»
Седьмая симфония

драма, исторический

В ролях Алексей Гуськов, Алексей Кравченко, Елизавета Боярская, Тимофей Трибунцев, Виктория Толстоганова

Ленинград. Весна 1942 года. После первой блокадной зимы дирижёр Большого симфонического оркестра радиокомитета получает важное правительственное задание — исполнить в осаждённом городе Седьмую симфонию Шостаковича. Это кажется невозможным — от оркестра осталось несколько музыкантов: кто-то умер от голода, кто-то ушёл на фронт, а кто-то пропал без вести. Но концерт должен состояться и прогреметь на весь мир, чтобы и друзья, и враги услышали: «Ленинград жив!».

В помощь руководителю оркестра Карлу Элиасбергу откомандирован сотрудник НКВД Анатолий Серёгин. Но ещё до этого приказа судьба лейтенанта Серёгина, потерявшего всю семью во время налёта, пересекается с судьбой Элиасберга: именно Серёгин руководит задержанием и арестом жены дирижёра. Несмотря на взаимное недоверие и полное неприятие друг друга, дирижёр и лейтенант должны совершить невозможное: вместе найти в блокадном городе недостающих исполнителей и обеспечить премьеру Седьмой Ленинградской симфонии.

Видео

Вторник, 9 ноября

 
Конец сезона3
FX
Американская история преступлений American Crime Story

детектив, драма

В ролях Бини Фелдштейн, Клайв Оуэн, Эди Фалко, Сара Полсон, Коби Смолдерс, Марго Мартиндейл

Создатель Скотт Александер, Ларри Каражевски

Третий сезон телеантологии Райана Мёрфи завершится десятой серией The Wilderness. В августе кабельный канал FX продлил сериал на четвёртый сезон.

Видео

 
Конец сезона6
The CW
Супергёрл Supergirl

фантастика, приключенческий, боевик

В ролях Мелисса Бенойст, Калиста Флокхарт, Мехкад Брукс, Кайлер Ли, Дэвид Хэрвуд, Бриана Венскус

Создатель Грег Берланти, Эллисон Адлер, Эндрю Крейсберг

Двадцатый эпизод Kara станет заключительным для шестого сезона и сериала. Телеканал The CW объявил о завершении телекомикса прошлой осенью.

Видео

Четверг, 11 ноября

 
Конец сезона3
DC Universe
Роковой патруль Doom Patrol

боевик, фантастика, драма

В ролях Брендан Фрейзер, Дайан Герреро, Эйприл Боулби, Джоиван Уэйд, Мэтт Бомер, Тимоти Далтон

Создатель Джереми Карвер

Третий сезон многосерийного сумасшествия завершится десятой серией Amends Patrol. В середине октября стриминговый сервис HBO Max продлил сериал на четвёртый сезон.

Видео

Пятница, 12 ноября

 
Премьера+
Apple TV+
Психиатр по соседству The Shrink Next Door

комедия

В ролях Пол Радд, Уилл Феррелл, Кэтрин Хан, Кейси Уилсон

Создатель Джорджия Притчетт

Комедия, основанная на одноимённом подкасте, черпавшем вдохновение из жизни, поведает о странных взаимоотношениях, сложившихся между предприимчивым психиатром Айзеком Гершкопфом и его пациентом Мартином Марковицем. С годами Айзек всё настойчивее вмешивается в жизнь Мартина — доходит до того, что он даже переезжает жить в дом своего пациента и начинает заправлять его бизнесом.

Есть подозрение, что зрителей ждёт не столько комедия, сколько жизненная дама, замаскированная под комедию.

Видео

 
Конец сезона1
Amazon
Я знаю, что вы сделали прошлым летом I Know What You Did Last Summer

ужастик

В ролях Madison Iseman, Ashley Moore, Ezekiel Goodman, Sebastian Amoruso , Brianne Tju, Bill Heck

Создатель Сара Гудман

Первый сезон подросткового слэшера завершится восьмым эпизодом. Потоковый сервис Amazon пока не решил судьбу сериала.

Видео

Воскресенье, 14 ноября

 
Премьера+
Paramount+
Мэр Кингстауна Mayor of Kingstown

драма

В ролях Джереми Реннер, Кайл Чандлер, Дайан Уист, Хью Диллон, Эйдан Гиллен, Тэйлор Хэндли

Создатель Тейлор Шеридан, Хью Диллон

Сериал, затрагивающий темы систематического расизма, коррупции и неравенства, расскажет о влиятельном семействе Макласки из Кингстауна, штат Мичиган, где самым прибыльным считается тюремный бизнес. Главные герои пытаются обеспечить порядок и справедливость в возглавляемом мэром Майком Макласки городе, где нет ни того, ни другого.

Джереми Реннер продолжает сотрудничество с Тейлором Шериданом — после полнометражной «Ветреной реки» зрителей ждёт ещё одна суровая драма с Реннером, на этот раз многосерийная, но тоже связанная с системой правосудия.

Видео

 
Премьера+
Showtime
Шершни Yellowjackets

драма, триллер

В ролях Мелани Лински, Кристина Риччи, Джульетт Льюис, Софи Тэтчер, Элла Пернелл, Стивен Крюгер

Создатель Эшли Лайл, Барт Никерсон

Школьная команда по женскому футболу попадает в экстремальную ситуацию — после авиакатастрофы выжившие члены команды оказываются один на один с природой в лесной глуши Онтарио. Школьницам предстоит суровая борьба за выживание.

В последнее время среди сериалов частенько встречаются сюжеты по мотивам «Повелителя мух». Вот и «Шершни», судя по всему, черпали вдохновение в этой жестокой истории.

Видео

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Превью
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Источник фотографий: Depositphotos

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