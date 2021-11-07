Новые сериалы 8–14 ноября: «Мэр Кингстауна», «Психиатр по соседству» и другие многосерийные премьеры

В ближайшие несколько дней на малых экранах появится несколько многосерийных проектов разной степени увлекательности. Среди новых сериалов отметится отечественная премьера «Седьмая симфония» на «Первом». Также с списке новичков комедия «Психиатр по соседству» с Уиллом Ферреллом и Полом Раддом, криминальная драма Тейлора Шеридана «Мэр Кингстауна» с Джереми Реннером и Кайлом Чендлером, вдобавок кабельный канал Showtime покажет первый эпизод «Шершней».
Понедельник, 8 ноября
драма, исторический
В ролях Алексей Гуськов, Алексей Кравченко, Елизавета Боярская, Тимофей Трибунцев, Виктория Толстоганова
Ленинград. Весна 1942 года. После первой блокадной зимы дирижёр Большого симфонического оркестра радиокомитета получает важное правительственное задание — исполнить в осаждённом городе Седьмую симфонию Шостаковича. Это кажется невозможным — от оркестра осталось несколько музыкантов: кто-то умер от голода, кто-то ушёл на фронт, а кто-то пропал без вести. Но концерт должен состояться и прогреметь на весь мир, чтобы и друзья, и враги услышали: «Ленинград жив!».
В помощь руководителю оркестра Карлу Элиасбергу откомандирован сотрудник НКВД Анатолий Серёгин. Но ещё до этого приказа судьба лейтенанта Серёгина, потерявшего всю семью во время налёта, пересекается с судьбой Элиасберга: именно Серёгин руководит задержанием и арестом жены дирижёра. Несмотря на взаимное недоверие и полное неприятие друг друга, дирижёр и лейтенант должны совершить невозможное: вместе найти в блокадном городе недостающих исполнителей и обеспечить премьеру Седьмой Ленинградской симфонии.
Вторник, 9 ноября
детектив, драма
В ролях Бини Фелдштейн, Клайв Оуэн, Эди Фалко, Сара Полсон, Коби Смолдерс, Марго Мартиндейл
Создатель Скотт Александер, Ларри Каражевски
Третий сезон телеантологии Райана Мёрфи завершится десятой серией The Wilderness. В августе кабельный канал FX продлил сериал на четвёртый сезон.
фантастика, приключенческий, боевик
В ролях Мелисса Бенойст, Калиста Флокхарт, Мехкад Брукс, Кайлер Ли, Дэвид Хэрвуд, Бриана Венскус
Создатель Грег Берланти, Эллисон Адлер, Эндрю Крейсберг
Двадцатый эпизод Kara станет заключительным для шестого сезона и сериала. Телеканал The CW объявил о завершении телекомикса прошлой осенью.
Четверг, 11 ноября
боевик, фантастика, драма
В ролях Брендан Фрейзер, Дайан Герреро, Эйприл Боулби, Джоиван Уэйд, Мэтт Бомер, Тимоти Далтон
Создатель Джереми Карвер
Третий сезон многосерийного сумасшествия завершится десятой серией Amends Patrol. В середине октября стриминговый сервис HBO Max продлил сериал на четвёртый сезон.
Пятница, 12 ноября
комедия
В ролях Пол Радд, Уилл Феррелл, Кэтрин Хан, Кейси Уилсон
Создатель Джорджия Притчетт
Комедия, основанная на одноимённом подкасте, черпавшем вдохновение из жизни, поведает о странных взаимоотношениях, сложившихся между предприимчивым психиатром Айзеком Гершкопфом и его пациентом Мартином Марковицем. С годами Айзек всё настойчивее вмешивается в жизнь Мартина — доходит до того, что он даже переезжает жить в дом своего пациента и начинает заправлять его бизнесом.
Есть подозрение, что зрителей ждёт не столько комедия, сколько жизненная дама, замаскированная под комедию.
ужастик
В ролях Madison Iseman, Ashley Moore, Ezekiel Goodman, Sebastian Amoruso , Brianne Tju, Bill Heck
Создатель Сара Гудман
Первый сезон подросткового слэшера завершится восьмым эпизодом. Потоковый сервис Amazon пока не решил судьбу сериала.
Воскресенье, 14 ноября
драма
В ролях Джереми Реннер, Кайл Чандлер, Дайан Уист, Хью Диллон, Эйдан Гиллен, Тэйлор Хэндли
Создатель Тейлор Шеридан, Хью Диллон
Сериал, затрагивающий темы систематического расизма, коррупции и неравенства, расскажет о влиятельном семействе Макласки из Кингстауна, штат Мичиган, где самым прибыльным считается тюремный бизнес. Главные герои пытаются обеспечить порядок и справедливость в возглавляемом мэром Майком Макласки городе, где нет ни того, ни другого.
Джереми Реннер продолжает сотрудничество с Тейлором Шериданом — после полнометражной «Ветреной реки» зрителей ждёт ещё одна суровая драма с Реннером, на этот раз многосерийная, но тоже связанная с системой правосудия.
драма, триллер
В ролях Мелани Лински, Кристина Риччи, Джульетт Льюис, Софи Тэтчер, Элла Пернелл, Стивен Крюгер
Создатель Эшли Лайл, Барт Никерсон
Школьная команда по женскому футболу попадает в экстремальную ситуацию — после авиакатастрофы выжившие члены команды оказываются один на один с природой в лесной глуши Онтарио. Школьницам предстоит суровая борьба за выживание.
В последнее время среди сериалов частенько встречаются сюжеты по мотивам «Повелителя мух». Вот и «Шершни», судя по всему, черпали вдохновение в этой жестокой истории.
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