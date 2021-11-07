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Первоисточник: screenrant.com Прямая ссылка на новость:

Вселенные «Неудержимых», «Рэмбо» и «Падения ангела» расширятся за счёт сериалов

Источник: Millennium Media

Студия Millennium Media нацелена на основательное расширение сразу нескольких своих киносерий, которые входят в условную тестостероновую вселенную. Судите сами, в наполеоновских планах у компании производство многосерийных проектов по киносериям Сильвестра Сталлоне «Неудержимые», «Рэмбо» и франчайзу «Падение» с Джерардом Батлером. Об этом в недавней беседе с изданием The Hollywood Reporter сообщил глава студии Джеффри Гринштейн.

К сожалению, никаких подробностей о потенциальных сериалах президент Millennium Media раскрывать не стал. Возможно, потому что эти планы пока не обросли «мясом» в виде каких-либо производственных подвижек. Но идеи потихоньку воплощаются в жизнь — несколько проектов разрабатываются уже сейчас.

Более того, в своём комментарии Гринштейн упомянул знаменитого полудемона «Хеллбоя». Тут тоже никакой конкретики пока нет, но продюсер уверяет, что они обсуждают возможное расширение «адской» вселенной за счёт сериала о Красном.

Теги
НеудержимыеРэмбо: Первая кровьПадение ангелаХеллбой
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