Неделя сериалов на КГ — главные новости 1–7 ноября

Боба Фетт и Фенек Шанд заправляют на Татуине в трейлере «Книги Бобы Фетта». Премьера — в конце декабря.

Создание империи в свежем ролике «Основания» по романам Айзека Азимова. Очередная фичуретка о закадровой работе команды сериала.

Олег Тактаров и Арина Фёдорова в трейлере комедии «Саня, газуй!» про девушку-автослесаря. Премьера сериала состоится в воскресенье.

Вселенные «Неудержимых», «Рэмбо» и «Падения ангела» расширятся за счёт сериалов. И даже по «Хеллбою» собираются снять нечто многосерийное.

Сериал «Ведьмак» сменил композитора. Соня Белоусова больше не отвечает за саунд.

Создана для этой роли! Элизабет Дебики в образе принцессы Дианы на съёмках сериала «Корона» (фото). Это вам не Кристен Стюарт.

Сценарий экранизации игры Devil May Cry полностью готов. Ади Шанкар поделился кое-какими важными подробностями о своём новом анимационном проекте.

«Чудотворцы» с Дэниэлом Рэдклиффом и Стивом Бушеми продлены на четвёртый сезон. Третий сезон порадовал канал TBS отличными рейтингами.