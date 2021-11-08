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Свежий выпуск Vought News 5 рассказывает самое интересное из мира «Пацанов»

Вселенная «Пацанов» не спешит отпускать зрителей далеко и надолго, поэтому вот вам свежий ежемесячный выпуск самых актуальных новостей из жизни героев и злодеев сериала. Как и прежде, общественность просвещает ведущий новостных выпусков Seven on 7 Кэмерон Колман (Мэттью Мэдисон).

В ноябрьском эпизоде веб-сериала Vought News Network вы узнаете о последних политических дрязгах, постоянной угрозе со стороны супертеррористов, услышите о важной миссии сверхскоростного участника «Семёрки» и оцените рекламу местного «Диснейленда». И что не менее важно, в пятом выпуске новостей упоминаются Солдатик и Багровая графиня — участники первой супергеройской команды США «Расплата».

Теги
ВидеоПацаныAmazon
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Подкасты
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