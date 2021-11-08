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Она вернулась! Первый взгляд на Джину Карано на съёмках нового фильма (фото)

Есть ли жизнь после увольнения из Disney? Джина Карано продолжает своим примером доказывать то, что до неё успел доказать Джеймс Ганн. Актриса приступила к съёмкам первого фильма после «Мандалорца» — вестерна «Ужас в прериях», и первые фото с площадки можно посмотреть уже сейчас. Джина всё так же прекрасна.

Промо-арт фильма «Ужас в прериях» Промо-арт фильма «Ужас в прериях» Промо-арт фильма «Ужас в прериях» Промо-арт фильма «Ужас в прериях»

В центре сюжета окажется семья первопроходцев, недавно обосновавшаяся в окрестностях Монтаны, которая вынуждена отбиваться от банды отъявленных преступников.

В фильме от режиссёра Майкла Полиша также снимаются Ник Сирси, Тайлер Фишер, Хит Фримен, Самира Армстронг и звезда MMA Дональд Серроне. Карано выступит исполнительным продюсером.

Выпустить ленту должны весной следующего года.

Теги
ГалереяУжас в прериях
Комментарии (4)

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Источник фотографий: Depositphotos

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