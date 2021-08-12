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Первоисточник: deadline.com Прямая ссылка на новость:

Обидчики Джины Карано поплатятся: актриса получила первую роль после увольнения из «Мандалорца»

Источник: Disney

Можно было подумать, что после увольнения из «Мандалорца» Джина Карано заляжет на дно, обратив свой взор в сторону от актёрской карьеры, но это было бы не в духе бывшего бойца MMA. Вместо этого она уже в октябре приступит к съёмкам нового фильма, находящегося в разработке ещё с февраля; причём актриса не только исполнит главную роль, но и выступит в качестве продюсера.

В центре экшен-триллера окажется Джина Карано сильная женщина, пережившая нападение одной злобной корпорации серийного убийцы. Ждать справедливости бесполезно — копы не в состоянии поймать её мучителя, и она берёт дело в свои руки, объединившись с водителем грузовика. В итоге, как обещают, должно получиться что-то в духе «Железной хватки», «Дуэли» Стивена Спилберга и «Аварии» 1997 года.

Карано не скрывает своего восторга от происходящего:

Я невероятно воодушевлена созданием этого триллера с The Daily Wire и Bonfire Legend. Я чувствую, что нахожусь именно там, где хочу и где должна быть в данный момент жизни. Кажется, у меня выросли крылья.

Сценарий пишет Эрик Ред («Попутчик», «Голубая сталь») на основе собственного романа White Knuckle. Проект разрабатывается совместно с консервативной медиакомпанией The Daily Wire. Прямо сейчас ведутся переговоры с режиссером, а премьера намечена на первый квартал следующего года.

Теги
Мандалорец
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Источник фотографий: Depositphotos

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