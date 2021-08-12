Слухи подтвердились — Netflix утвердил главных актёров сериала «Аватар: Легенда об Аанге»

Если у вас трясутся поджилки, когда вы вспоминаете кастинг экранизации М. Найта Шьямалана или любой адаптации мультфильмов от Netflix («Ковбой Бибоп», например), то время чутка успокоиться и отставить в сторону валидол. Слухи, которые несколько дней ходили в интернете об актёрском составе экранизации мультсериала «Аватар: Легенда об Аанге», подтвердились, и все утверждённые актёры очень похожи на своих персонажей. Встречайте малышню:

Гордон Кормье (12 лет) сыграет последнего мага воздуха и перерожденного Аватара — духа, который сможет повелевать всеми стихиями магии, если пройдёт соответствующее обучение. На мальчугане лежит большая ответственность — остановить народ Огня и положить конец войне, которую тот развязал. Но как это сделать, когда тебя больше тянет веселиться и познавать мир?

Киавентиио Тарбелл (14 лет) исполнит роль Катары, мага Воды, которая отправляется в путешествие вместе с Аангом, чтобы найти свой путь, свою силу, и, возможно, своего отца.

Ян Оусли (19 лет) сыграет дамского угодника Сокку, брата Катары, стратега и воина (пусть и пока очень молодого).

Даллас Лю (19 лет) — ему выпала роль главного злодея для начала истории, принца Огня Зуко. Опозоренный, он должен найти Аватара, чтобы заслужить прощение отца.

За постановку сериала отвечает шоураннер Альберт Ким («Сонная лощина»), а сценарий напишет Дэн Лин («Лего: Фильм»). Авторы обещает аутентичный оригинальному мультсериалу сюжет и мир. После прошлой экранизации даже снятый в гараже фан-фильм будет смотреться аутентично, так что им не придётся сильно напрягаться — так низко пасть они не смогут при всём желании.

Оригинальный мультсериал выходил на Nickelodeon с 2005 года, дорос до трёх сезонов и одного сериала-сиквела, события которого развиваются через 70 лет.