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«Супергёрл» прощается со зрителями (фото)

После шести лет в эфире The CW сериал «Супергёрл» подошёл к своему неизбежному концу — уже 24 августа выйдет последний эпизод заключительного, шестого сезона супергероики. Меж тем съёмки завершились только что, и звёзды Арроувёрс шлют свои пламенные благодарственные речи зрителям, друг другу и создателям всего этого безобразия.

Промо-арт сериала «Супергёрл» Промо-арт сериала «Супергёрл»

Спасибо за невероятные шесть лет — актёрскому составу, который стал семьёй, всем, кто работал над сериалом и всем, кто смотрел нас каждую неделю.

Мелисса Бенойст

Шесть невероятных лет с этими невероятным людьми. Работать с ними было радостью. Спасибо за невероятное путешествие, мне нравилось играть Марсианского Охотника для вас. Возможно, когда-нибудь я снова приоденусь в этот костюм.

Дэвид Хэрвуд

Спасибо потрясающему актёрскому составу и съёмочной группе. Это был опыт всей жизни. И хотя вчера был наш последний день, по-прежнему нет ощущения, что это конец, потому оставшейся половине сезона ещё предстоит выйти в эфир. Так что готовьтесь к взрывным эпизодам и концовке, которую вы обязательно полюбите.

Джесси Рат

В финальном сезоне «Супергёрл» к своим ролям помимо Бонойст, Хэрвуда и Рата вернулись Кайлер Ли, Кэти Макграт, Николь Мэйнс, Ази Тесфай и Дэвид Рэмси.

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ГалереяСупергёрл
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Источник фотографий: Depositphotos

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