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Венценосная чета на свежих постерах второго сезона «Великой»

Свежие персонажные плакаты второго сезона абсурдистской комедии «Великая» напоминают о нестандартных взаимоотношениях Екатерины II (Эль Фаннинг) и её взбалмошного мужа Петра III (Николас Холт). Продолжение стартует на потоковом сервисе Hulu 19 ноября.

Постеры сериала «Великая» Постеры сериала «Великая»

Следующие десять серий антиисторической сатиры за авторством Тони Макнамары («Фаворитка») расскажут среди прочего о коронации Екатерины, рождении наследника престола и визите царской тёщи Иоганны Елизаветы Ангальт-Цербстской (Джиллиан Андерсон).

Теги
ПостерыГалереяВеликая
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Источник фотографий: Depositphotos

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