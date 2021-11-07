Венценосная чета на свежих постерах второго сезона «Великой»

Свежие персонажные плакаты второго сезона абсурдистской комедии «Великая» напоминают о нестандартных взаимоотношениях Екатерины II (Эль Фаннинг) и её взбалмошного мужа Петра III (Николас Холт). Продолжение стартует на потоковом сервисе Hulu 19 ноября.
Следующие десять серий антиисторической сатиры за авторством Тони Макнамары («Фаворитка») расскажут среди прочего о коронации Екатерины, рождении наследника престола и визите царской тёщи Иоганны Елизаветы Ангальт-Цербстской (Джиллиан Андерсон).
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