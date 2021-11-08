Главные герои вестерна о предках Даттонов на кадрах сериала «1883»

В сети появились первые промо-материалы приквела неовестерна «Йеллоустоун» Тейлора Шеридана. Постер и кадры от портала EW позволяют составить первое впечатление о спин-оффе под названием «1883». Анонсированный в начале года сериал о Диком Западе выглядит, как и положено, аутентично той эпохе, которую выбрал в качестве сеттинга.

В сериале, создателем и продюсером которого значится Шеридан, снимаются Сэм Эллиотт, Тим Макгро, Фейт Хилл, Билли Боб Торнтон, Изабель Мэй, Ламоника Гарретт

Дата в названии приквела указывает, когда разворачиваются основные события. Это история о славных предках семейства Даттонов, отправившихся в путешествие на запад по Великим равнинам к последнему оплоту дикой Америки. Историю об осваивании Дикого Запада покажут глазами бегущей от нищеты семьи, которая надеется обрести лучшее будущее в американской земле обетованной — Монтане.

Мрачноватый постер: