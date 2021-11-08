 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2020 Фильмы 2021 Фильмы 2022 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
   
Питер Паркер в объятиях Доктора Осьминога на новом кадре «Человека-Паука: Нет пути домой» Джон Чо и компания притворяются космическими ковбоями в трейлере сериала «Ковбой Бибоп» Amazon заплатил $ 30 млн за Сиршу Ронан в научно-фантастическом триллере «Нам нужна надежда»: трейлер сюжетной кампании Halo Infinite Бойцовская драма «Хилы» получила второй сезон
СЕРИАЛЫ
79
 
Прямая ссылка на новость:

Главные герои вестерна о предках Даттонов на кадрах сериала «1883»

В сети появились первые промо-материалы приквела неовестерна «Йеллоустоун» Тейлора Шеридана. Постер и кадры от портала EW позволяют составить первое впечатление о спин-оффе под названием «1883». Анонсированный в начале года сериал о Диком Западе выглядит, как и положено, аутентично той эпохе, которую выбрал в качестве сеттинга.

Кадры из сериала «1883» Кадры из сериала «1883» Кадры из сериала «1883» Кадры из сериала «1883»

В сериале, создателем и продюсером которого значится Шеридан, снимаются Сэм Эллиотт, Тим Макгро, Фейт Хилл, Билли Боб Торнтон, Изабель Мэй, Ламоника Гарретт

Кадры из сериала «1883» Кадры из сериала «1883» Кадры из сериала «1883»

Дата в названии приквела указывает, когда разворачиваются основные события. Это история о славных предках семейства Даттонов, отправившихся в путешествие на запад по Великим равнинам к последнему оплоту дикой Америки. Историю об осваивании Дикого Запада покажут глазами бегущей от нищеты семьи, которая надеется обрести лучшее будущее в американской земле обетованной — Монтане.

Мрачноватый постер:

Постеры сериала «1883»
Теги
КадрыГалерея1883Постер
Комментарии

Ещё на эту тему

1Свежий выпуск Vought News 5 рассказывает самое интересное из мира «Пацанов» 2The CW отказался от приквела постапокалиптики «Сотня» 4Свежий тизер «Очень странных дел» приглашает в солнечную Калифорнию

Тоже интересно

Далее на КГ

1
Свежий выпуск Vought News 5 рассказывает самое интересное из мира «Пацанов»
 0
Опубликован клип на открывающую музыкальную тему телевизионной версии аниме-фильма «Истребитель демонов: Поезд „Бесконечный“»
 1
Горячо! Ана де Армас блистает за кадром экшен-сцен «Не время умирать»
 1
Скажите спасибо Эмили Блант: как Дакота Джонсон попала в «50 оттенков серого»
 4
Она вернулась! Первый взгляд на Джину Карано на съёмках нового фильма (фото)
 0
Венценосная чета на свежих постерах второго сезона «Великой»
 6
«Обитель зла: Раккун-Сити» показала свой самый человеколюбивый постер
 2
The CW отказался от приквела постапокалиптики «Сотня»
 1
В новом фильме Уэса Андерсона будет безумный актёрский состав
 1
Альтернативные «Неудержимые»: Микки Рурк присоединился к Дольфу Лундгрену и Скотту Эдкинсу в новом боевике
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2020 Фильмы 2021 Фильмы 2022 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум

Читайте и смотрите нас в соцсетях:

ВКонтакте Твиттер Телеграм ICQ

Подкасты и стримы

Новые выпуски подкастов

 
1Телеовощи – 417: Аккордеон после секса
 
8Лазер-шоу «Три дебила» – 488: «Армия воров», новое «Паранормальное явление», Канны-2021
 
4Ноль кадров в секунду – 393: Skullfucker
 
 
7ЕВА – 449: Лучшая мачеха, худший отец
 
5Телеовощи – 416: Как подрочить быку
Ещё

Самое обсуждаемое за неделю

Все Кино Сериалы Игры Аниме

Новые комментарии

ICQ ВКонтакте YouTube Инстаграм ВК.Аниме
Наши друзья
Критиканство КиноПередовая AMV News
© 2002–2021 КГ

Всеяредакция

Размещение рекламы

Источник фотографий: Depositphotos

Раз уж вы досюда докрутили:

RSS
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru