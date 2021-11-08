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Суровая предыстория «Йеллоустоуна» в тизере вестерна «1883» Тейлора Шеридана

Потоковый сервис Paramount+ опубликовал тизер многосерийного вестерна «1883» — приквела «Йеллоустоуна», и за оба проекта отвечает Тейлор Шеридан. Видеоролик, анонсирующий множество драматических событий, сообщает дату премьеры сериала — первый эпизод зрители увидят 19 декабря.

События разворачиваются в 1883 году, когда предки современных Даттонов из оригинального сериала отправляются на запад по Великим равнинам к последнему оплоту дикой Америки. Историю о покорении Дикого Запада покажут глазами бегущей от нищеты семьи, которая надеется обрести лучшее будущее в Монтане.

Актёрский состав приквела возглавляют Сэм Эллиотт, Тим Макгро, Фейт Хилл, Билли Боб Торнтон, Изабель Мэй и Ламоника Гарретт.

Теги
Видео1883Трейлер
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Источник фотографий: Depositphotos

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