Самый популярный сериал Netflix получил продление на второй сезон

Быть может, корейская «Игра в кальмара» и задумывалась как проект на один сезон, теперь, когда всего за три недели на Netflix её посмотрело более 130 млн челочек, такая мелочь уже никого не волнует. Так что создатель ставшего мировым феноменом сериала Хван Дон-хёк срочно придумывает продолжение — второму сезону быть!

Новость, которая осчастливит миллионы фанатов по всему миру, исходит непосредственно от режиссёра и сценариста проекта, а значит, сомнений быть не может.

По поводу второго сезона — было так много давления, спроса и любви. Так что вы практически не оставили нам выбора. Второй сезон действительно будет. Прямо сейчас он в моей голове, пока я в процессе планирования. Но я думаю, ещё слишком рано говорить о том, когда и как это случится.

Остаётся надеяться, что человек, подаривший Netflix крупнейший хит в истории, хотя бы за второй сезон получит заслуженные бонусы.

В «Игре в кальмара» снялись Ли Джон-джэ, Пак Хэ-су, О Ён-су, Ви Ха-джун, Хо Сон-тхэ, Анупам Трипати, Ким Джу-рён, Ли Ю-ми и Чон Хо-ён, способная потягаться в популярности с самим сериалом (плюс 20 млн подписчиков в Instagram — это вам не шутки). По понятным причинам вернуться в продолжении большая часть их них не сможет.