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Первоисточник: variety.com Прямая ссылка на новость:

Новый хит Netflix! «Игра в кальмара» побила рекорд «Бриджертонов»

Источник: Netflix

В топе многосерийных лидеров потокового сервиса Netflix смена главаря — взгромоздившиеся на первую строчку в начале года «Бриджертоны» пали под натиском жестокой «Игры в кальмара». Пожалуй, это неудивительно, учитывая не стихающий ажиотаж, сопровождающий сериала с момента выхода на видеосервисе 17 сентября.

И вот, южнокорейский триллер официально наречён самым популярным сериалом стримингового гиганта — за 25 дней с момента релиза поглазеть на смертельный турнир изъявили желание 111 млн домохозяйств. Для сравнения, отошедших на второе место «Бриджертонов» за первые 28 дней посмотрело 82 млн домохозяйств.

Исключительно жестокая история о страшной игре на выживание, участники которой отчаянно нуждаются в денежном призе, с момента выхода успела возглавить строчки самых популярных сериалов в 90 странах и безусловно обеспечила себе продление. Осталось лишь дождаться официального анонса.

Теги
Игра в кальмараNetflix
Комментарии (1)

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