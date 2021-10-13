Новый хит Netflix! «Игра в кальмара» побила рекорд «Бриджертонов»

В топе многосерийных лидеров потокового сервиса Netflix смена главаря — взгромоздившиеся на первую строчку в начале года «Бриджертоны» пали под натиском жестокой «Игры в кальмара». Пожалуй, это неудивительно, учитывая не стихающий ажиотаж, сопровождающий сериала с момента выхода на видеосервисе 17 сентября.

И вот, южнокорейский триллер официально наречён самым популярным сериалом стримингового гиганта — за 25 дней с момента релиза поглазеть на смертельный турнир изъявили желание 111 млн домохозяйств. Для сравнения, отошедших на второе место «Бриджертонов» за первые 28 дней посмотрело 82 млн домохозяйств.

Исключительно жестокая история о страшной игре на выживание, участники которой отчаянно нуждаются в денежном призе, с момента выхода успела возглавить строчки самых популярных сериалов в 90 странах и безусловно обеспечила себе продление. Осталось лишь дождаться официального анонса.