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Первоисточник: www.youtube.com Прямая ссылка на новость:

Девочка-убийца возвращается в тизере третьего сезона «Ханны. Совершенного оружия»

Возвращаемся в мир современных юных ассасинок. Потоковый сервис Amazon опубликовал тизер третьего сезона экшен-триллера «Ханна. Совершенное оружие» с Эсме Крид Майлз в главной роли. Новые серии начнут выходить 24 ноября.

Молодая воспитанница зловещей организации «Утракс» продолжает свой непростой путь к свободе. Вести подрывную деятельность изнутри Ханне помогает бывший агент ЦРУ Марисса Уиглер (Мирей Инос), но могущественный враг не дремлет, и главной героине предстоит смертельно опасная борьба за право обрести настоящую свободу.

В третьем сезоне многосерийной адаптации одноимённого фильма Джо Райта 2011 года также снимаются Дермот Малруни и Рэй Лиотта.

Теги
ВидеоХанна. Совершенное оружие
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Источник фотографий: Depositphotos

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