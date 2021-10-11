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Первоисточник: screenrant.com Прямая ссылка на новость:

Эванджелин Лилли так и не заставила себя досмотреть «Остаться в живых»

Источник: ABC

Эванджелин Лилли страшно повезло — в отличие от нас она не видела финал «Остаться в живых». Актриса поступила даже мудрее и бросила смотреть сериал после третьего сезона — точно что-то знала!

На самом деле, дело вовсе не в том, что детище Джей Джей Абрамса и Дэймона Линделофа скатилось на самое дно океана — претензии Лилли направлены только на саму себя.

Это был мой первый актёрский опыт, и я действительно не знала, что делаю. Я и правда была плоха во многих моментах. Я была ужасно неловкой. Что есть, то есть. Я никогда не смотрела четвёртый, пятый и шестой сезоны. Так что мне ещё предстоит сделать это впервые.

Практически все причастные к созданию сериала не раз заявляли, что никакого продолжения/перезапуска/ремейка не планируется. Лилли также выступила категорически против, так как не одобряет франчайзы (но снимается в «Человеке-муравье»).

Зато президент ABC Entertainment мечтает о перезапуске «Остаться в живых», даже отходя ко сну — так что, как знать.

Теги
Остаться в живых
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Источник фотографий: Depositphotos

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