Эванджелин Лилли так и не заставила себя досмотреть «Остаться в живых»

Эванджелин Лилли страшно повезло — в отличие от нас она не видела финал «Остаться в живых». Актриса поступила даже мудрее и бросила смотреть сериал после третьего сезона — точно что-то знала!

На самом деле, дело вовсе не в том, что детище Джей Джей Абрамса и Дэймона Линделофа скатилось на самое дно океана — претензии Лилли направлены только на саму себя.

Это был мой первый актёрский опыт, и я действительно не знала, что делаю. Я и правда была плоха во многих моментах. Я была ужасно неловкой. Что есть, то есть. Я никогда не смотрела четвёртый, пятый и шестой сезоны. Так что мне ещё предстоит сделать это впервые.

Практически все причастные к созданию сериала не раз заявляли, что никакого продолжения/перезапуска/ремейка не планируется. Лилли также выступила категорически против, так как не одобряет франчайзы (но снимается в «Человеке-муравье»).

Зато президент ABC Entertainment мечтает о перезапуске «Остаться в живых», даже отходя ко сну — так что, как знать.