Сценарист «Остаться в живых» объяснил, почему шестой сезон посвятили жизни после смерти

Один из создателей многосерийного хита начала 2000-х Дэймон Линделоф недавно в очередной раз побеседовал о сериале «Остаться в живых», который во многом благодаря своей противоречивой концовке продолжает занимать мысли аудитории. Погостив в подкасте The Storm, сценарист поведал, почему в финальном сезоне сценарная команда решила уделить столь пристальное внимание вопросу жизни после смерти.

В какой-то момент мы со сценаристами взялись обсуждать, о чём пойдёт речь в побочной временной линии финального сезона. Рассуждали так: пять часов в сезоне отведём загробной жизни, а она представляет собой тайну, поэтому мы не будем вам объяснять, почему птицы влетали в стены или что произошло с Саидом в том чёртовом джакузи в храме, но мы расскажем вам, что происходит, когда умираешь… Давайте исследуем, что представляет собой субъективное восприятие умирания, эмоциональную подоплёку этого… вечного пространства. Поэтому по сути в финальном сезоне мы пытались показать, каково это умереть. Не думаю, что этот вопрос достаточно освещается в поп-культуре, а мне интересно его исследовать.

Отвечая на вопрос, печалит ли его, что сериал завершился всего шестью сезонами, Линделоф заверил, что сценаристы сериала ничуть об этом не жалеют. На продолжении настаивал канал ABC, а вот авторы этому всячески противились.

С нашей стороны никаких сожалений не было. Мы ни секунды не раздумывали, мол, может, стоило бы снять седьмой сезон. Если уж на то пошло, всё было с точностью до наоборот. Мы раздумывали, как бы убедить продюсеров ограничиться пятью сезонами. Дэймон Линделоф, без сожалений

Не ограничились и в душе, скорее всего, пожалели. Во всяком случае, немалая часть аудитории — почти наверняка.