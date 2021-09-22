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Земляне против пришельцев в трейлере фантастики «Вторжение» от автора «Людей Икс»

Стриминговый сервис Apple TV+ презентовал трейлер масштабной фантастической драмы с красноречивым заголовком «Вторжение» о визите агрессивных инопланетян на Землю. Первые три серии из десяти заявленных выйдут на цифровой платформе 22 октября.

Инопланетные захватчики вторгаются на нашу планету в четырёх стратегических точках, высаживаясь на территории Северной Америки, Великобритании, Африки и Японии. Очевидно, Россию из-за её крохотных размеров сия трагическая участь миновала. Теперь выживание людей непостижимым образом зависит от их умения помнить о своей человечности.

В постановке по сценарию Саймона Кинберга (киносерия «Люди Икс») и Дэвида Вейла («Охотники») задействованы Сэм Нил, Шамир Андерсон, Гольшифте Фарахани, Фирас Нассар и Сиори Куцуна.

Теги
ВидеоВторжениеТрейлерApple TV+
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Источник фотографий: Depositphotos

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