 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2020 Фильмы 2021 Фильмы 2022 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
   
«Дочь босса и её нянька» — анонс аниме про необычное задание подчинённому от босса якудза «Дюна» дала стране спайса! Отечественный прокат может получить нового лидера Ласка и Король Акул без грима, а также странные наклонности Джона Сины — неудачные дубли «Отряда самоубийц» «Не время умирать» выйдет в российский прокат позже запланированного Анонсирована Jagged Alliance 3
2
СЕРИАЛЫ
422
 
Первоисточник: www.dailymail.co.uk Прямая ссылка на новость:

Седые дреды по наследству — Лейнор Веларион и Рейнира Таргариен на фото со съёмок «Дома Дракона»

Интересующиеся приквелом «Игры престолов» уже в курсе, что по меньшей мере один род валирийцев в экранизации романа «Пламя и кровь» Джорджа Мартина оказался чернокожим, пусть это и противоречит литературному источнику. Корлиса Велариона (он же Морской Змей) играет Стив Туссэн. А на днях на съёмочной площадке «Дома Дракона» удалось застукать его сына Лейнора Велариона (Тео Нейт) и его невесту Рейниру Таргариен (Милли Олкок).

Как видим, от отца-мореплавателя Лейнору передалась не только характерная валирийкая внешность, но и дреды, вероятно, служащие отличительной чертой выходцев из благородного дома Веларионов.

Промо-арт сериала «Дом Дракона» Промо-арт сериала «Дом Дракона» Промо-арт сериала «Дом Дракона» Промо-арт сериала «Дом Дракона»

Съёмки первого сезона стартовали в апреле. Главными героями приквела выступают спасшиеся от Рока Валирии Таргариены. Это история о том, как повелители драконов прибыли в Вестерос и обосновались на Драконьем Камне в Черноводном заливе. Помимо вышеперечисленных в основном актёрском составе числятся Мэтт Смит, Эмма Дарси, Оливия Кук, Рис Иванс, Грэм Мактавиш и Эмили Кэри.

За фэнтези-эпик отвечают шоураннеры Райан Кондал («Колония») и режиссёр «Игры престолов» Мигель Сапочник. Кондал и Сара Ли Хесс написали сценарий, а Сапочник поставит несколько эпизодов. Среди режиссёров первого сезона также значатся Клер Килнер («Пенниуорт»), Гита Патель и Грег Яйтанс («Банши»). Премьера состоится следующей весной.

Теги
Дом ДраконаHBO
Комментарии (2)

Ещё на эту тему

32Развидеть не получится: так выглядит глава друидов из «Ведьмака: Происхождения» (фото со съёмок) 3Император Ли Пейс принимает послов в первом отрывке из «Основания» Айзека Азимова 29Шоураннер «Игрека: Последнего мужчины» хочет изменить отношение зрителей к гендеру, навязанное им патриархатом и превосходством белых гетеросексуалов

Тоже интересно

Далее на КГ

1
Киллер-привидение Джейсон Судейкис и обезьянка в костюме — вышел тизер «Хит-Манки» по комиксам Marvel
 16
«Кэтлин Кеннеди и Джей Джей Абрамс ничего не смыслят в „Звёздных войнах“» — монтажёр оригинальной трилогии Марсия Лукас
 3
Император Ли Пейс принимает послов в первом отрывке из «Основания» Айзека Азимова
 31
Игорь Петренко в зоне боевых действий в трейлере драмы «Небо» о войне в Сирии
 11
Режиссёр «Последнего богатыря» снимет фильм про Чебурашку с Гармашем в роли Гены
 2
Все жертвы Майка Майерса собираются, чтобы дать ему отпор в финальном трейлере «Хэллоуин убивает»
 2
Леди Веном возвращается? Появились постеры главных героев «Венома 2» и их монструозных перевоплощений
 1
«Лазер-шоу „Три дебила“» — прямая трансляция
 21
Постапокалиптическое путешествие Тома Хэнкса, робота и собаки в трейлере фильма «Финч»
 9
Миротворец хвастает большим стволом, а героини «Секса в большом городе» трясут стариной в свежем промо HBO MAX
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2020 Фильмы 2021 Фильмы 2022 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум

Читайте и смотрите нас в соцсетях:

ВКонтакте Твиттер Телеграм ICQ

Подкасты и стримы

Новые выпуски подкастов

 
4Телеовощи – 410: Культовая хрень
 
11ЕВА – 442: Порно-мюзикл
 
0Ноль кадров в секунду
 
 
21Лазер-шоу «Три дебила» – 480: «Кейт», «Злое», трейлер «Матрицы 4»
 
4Ноль кадров в секунду – 386: Стрельба себе в ноги
Ещё

Самое обсуждаемое за неделю

Все Кино Сериалы Игры Аниме

Новые комментарии

ICQ ВКонтакте YouTube Инстаграм ВК.Аниме
Наши друзья
Критиканство КиноПередовая AMV News
© 2002–2021 КГ

Всеяредакция

Размещение рекламы

Источник фотографий: Depositphotos

Раз уж вы досюда докрутили:

RSS
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru