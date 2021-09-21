Седые дреды по наследству — Лейнор Веларион и Рейнира Таргариен на фото со съёмок «Дома Дракона»

Интересующиеся приквелом «Игры престолов» уже в курсе, что по меньшей мере один род валирийцев в экранизации романа «Пламя и кровь» Джорджа Мартина оказался чернокожим, пусть это и противоречит литературному источнику. Корлиса Велариона (он же Морской Змей) играет Стив Туссэн. А на днях на съёмочной площадке «Дома Дракона» удалось застукать его сына Лейнора Велариона (Тео Нейт) и его невесту Рейниру Таргариен (Милли Олкок).

Как видим, от отца-мореплавателя Лейнору передалась не только характерная валирийкая внешность, но и дреды, вероятно, служащие отличительной чертой выходцев из благородного дома Веларионов.

Съёмки первого сезона стартовали в апреле. Главными героями приквела выступают спасшиеся от Рока Валирии Таргариены. Это история о том, как повелители драконов прибыли в Вестерос и обосновались на Драконьем Камне в Черноводном заливе. Помимо вышеперечисленных в основном актёрском составе числятся Мэтт Смит, Эмма Дарси, Оливия Кук, Рис Иванс, Грэм Мактавиш и Эмили Кэри.

За фэнтези-эпик отвечают шоураннеры Райан Кондал («Колония») и режиссёр «Игры престолов» Мигель Сапочник. Кондал и Сара Ли Хесс написали сценарий, а Сапочник поставит несколько эпизодов. Среди режиссёров первого сезона также значатся Клер Килнер («Пенниуорт»), Гита Патель и Грег Яйтанс («Банши»). Премьера состоится следующей весной.