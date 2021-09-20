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Шоураннер «Игрека: Последнего мужчины» хочет изменить отношение зрителей к гендеру, навязанное им патриархатом и превосходством белых гетеросексуалов

Источник: FX

Погрязшие в заблуждениях зрители-ретрограды, до сих пор полагающие, что человечество делится исключительно на мужчин и женщин, получат от шоураннера «Игрека: Последнего мужчины» спасительную пилюлю. По крайней мере Элиза Кларк надеется, что аудитория сериала наконец прозреет и начнёт мыслить шире, как представители прогрессивного мира, отыскавшие в нашей реальности, на минуточку, несколько десятков гендеров, включая вертолёты.

В беседе с порталом CBR Кларк заверила, что они тщательно позаботились о присутствии трансгендерных и небинарных людей по обе стороны камеры, а ещё тесно сотрудничают с известной организацией GLAAD, которая помогает им верно отображать небинарных личностей на экране.

В целом наш сериал посвящён понятию идентичности и тому, каким образом оно нам навязывается. Что в нас пришло от нас самих, что продиктовано ожиданиями наших родных, а что — системами угнетения. Патриархат, превосходство белых, капитализм, циснормативность и гетеронормативность — все эти вещи являются частью нас самих, о чём мы порой даже не подозреваем.

Кларк добавила, что их сериал «избегает бинарного способа мышления», чем она, само собой, несказанно гордиться. К примеру, одна из героинь — доктор Эллисон Манн (Диана Бэнг) — очень хорошо понимает, что «гендер не равен конкретному набору хромосом, просто в мире очень много самых разных людей».

Доктор Манн с порога объясняет Йорику, что её желание исправить ситуацию не сводится к узколобой идее вернуть в мир мужчин, она хочет вернуть в мир разнообразие. В этом суть персонажа и суть того, о чём я хочу рассказать в сериале.

 
Элиза Кларк, несёт великое знание

Короче, самое время подорвать прогнившие устои. Верим, что «Игрек» наконец-то как следует просветит дремучие зрительские массы и уведёт их за собой в светлое мультигендерное будущее.

Теги
Игрек: Последний мужчина
Комментарии (3)

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