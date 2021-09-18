 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2020 Фильмы 2021 Фильмы 2022 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
 
КГ-Подкаст: Больше, длиннее и без купюр
Новые фильмы 6–12 сентября 2021 года: «Злое», «Отчаянные аферистки» и другие новинки кино Продано. Много секса и озабоченных подростков в трейлере третьего сезона «Полового воспитания» «Шан-Чи и Легенда десяти колец» выступил мощно в Штатах и по всему миру Первый рекорд! «Дюна» обогнала «Мортал Комбат» по предпродажам билетов в российском прокате Махершала Али сыграет вместо Дензела Вашингтона в остросюжетном триллере
1
СЕРИАЛЫ
297
 
Первоисточник: www.youtube.com Прямая ссылка на новость:

Джейсон Момоа и Дэйв Батиста наслаждаются съёмками в ролике о создании второго сезона «Видеть»

Стартовавшее в конце августа продолжение приключенческой постапокалиптики «Видеть» как раз добралось до своего сюжетного экватора, и потоковый сервис Apple TV+ выкатил свежий ролик о создании второго сезона. География мира значительно расширилась, а смена шоураннера неминуемо повлекла за собой кое-какие изменения — в стилистике, экшене и атмосфере чувствуется почерк Джонатана Троппера, шоураннера «Банши» и «Воина».

Зрители вместе с центральными персонажами во главе с Бабой Воссом в исполнении Джейсона Момоа пробираются из знакомых мест всё дальше в открытый мир, населённый такими же слепцами, обитающими на руинах погибшей цивилизации.

Теги
ВидеоВидетьApple TV+Джейсон МомоаДэйв Батиста
Комментарии (1)

Ещё на эту тему

3Кейт Бекинсейл пускается во все тяжкие в трейлере чёрной комедии «Осуждённая» 4«Основание» Айзека Азимова оживает на экране в ролике о создании экранизации 4Дэвид Теннант отправляется в кругосветное путешествие в тизере сериала «Вокруг света за 80 дней»

Тоже интересно

Далее на КГ

0
Франчайз «Моя реинкарнация в отомэ-игре в качестве главной злодейки!» пополнит аниме-фильм
 0
Супергероиня у ворот Аркхема на постере третьего сезона «Бэтвумен»
 2
Солдатик Дженсен Эклс с «Пацанами» отмечают завершение съёмок третьего сезона (видео)
 3
Нечистая сила с японским акцентом
 8
Дени Вильнёв: Marvel поступила гениально, поручив Хлое Чжао снимать «Вечных»
 3
Уберите детей от экранов: Джон Сина пробует его на вкус в новом видео со съёмок «Отряда самоубийц»
 1
Назад в кино: «Экзистенция» (eXistenZ, 1999)
 10
Это ограбление! Свежий взгляд на Женщину-кошку Зои Кравиц из «Бэтмена»
 0
«Помолвленные кукушкой» — новый трейлер романтического аниме о перепутанных в роддоме детях и последствиях этого события
 0
«Руководство гениального принца по избавлению нации от долгов» — первый трейлер комедийного аниме про слишком умного правителя
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2020 Фильмы 2021 Фильмы 2022 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум

Читайте и смотрите нас в соцсетях:

ВКонтакте Твиттер Телеграм ICQ

Подкасты и стримы

Новые выпуски подкастов

 
5ЕВА – 442: Порно-мюзикл
 
0Ноль кадров в секунду
 
 
19Лазер-шоу «Три дебила» – 480: «Кейт», «Злое», трейлер «Матрицы 4»
 
3Ноль кадров в секунду – 386: Стрельба себе в ноги
 
1Телеовощи – 409: Лекарство от жопных мух
Ещё

Самое обсуждаемое за неделю

Все Кино Сериалы Игры Аниме

Новые комментарии

ICQ ВКонтакте YouTube Инстаграм ВК.Аниме
Наши друзья
Критиканство КиноПередовая AMV News
© 2002–2021 КГ

Всеяредакция

Размещение рекламы

Источник фотографий: Depositphotos

Раз уж вы досюда докрутили:

RSS
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru