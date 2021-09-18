Джейсон Момоа и Дэйв Батиста наслаждаются съёмками в ролике о создании второго сезона «Видеть»

Стартовавшее в конце августа продолжение приключенческой постапокалиптики «Видеть» как раз добралось до своего сюжетного экватора, и потоковый сервис Apple TV+ выкатил свежий ролик о создании второго сезона. География мира значительно расширилась, а смена шоураннера неминуемо повлекла за собой кое-какие изменения — в стилистике, экшене и атмосфере чувствуется почерк Джонатана Троппера, шоураннера «Банши» и «Воина».

Зрители вместе с центральными персонажами во главе с Бабой Воссом в исполнении Джейсона Момоа пробираются из знакомых мест всё дальше в открытый мир, населённый такими же слепцами, обитающими на руинах погибшей цивилизации.