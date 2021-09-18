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Солдатик Дженсен Эклс с «Пацанами» отмечают завершение съёмок третьего сезона (видео)

Как мы знаем, мучительные съёмки третьего сезона «Пацанов» совсем недавно подошли к концу — по такому поводу Amazon выпустил видео с актёрами сериала, искренне радующимися сему факту.

Смотрим на Дженсена Эклса, Карла Урбана, Джека Куэйда, Энтони Старра, Эрин Мориарти, Чейса Кроуфорда, Карен Фукухару, Джесси Т. Ашера, Ласа Алонсо, Томера Капона, Доминик Макэллигот и Колби Минифи вне привычных образов:

Шоураннер Эрик Крипке обещает в третьем сезоне море кровищи, безумия и оргий, но вот когда мы сможем всё это увидеть, пока неизвестно — датой выхода продолжение экранизации одноимённого комикса Гарта Энниса так и не обзавелось.

Теги
ВидеоПацаны
Комментарии (2)

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Источник фотографий: Depositphotos

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