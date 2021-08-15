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Первоисточник: screenrant.com Прямая ссылка на новость:

Создатель «Пацанов» признался, что Дженсен Эклс получил роль Солдатика по блату

Источник: Amazon

Когда звезда «Сверхъестественного» Дженсен Эклс был утверждён на роль Солдатика в третьем сезоне «Пацанов», мало у кого остались сомнения, что Эрик Крипке пристроил товарища в свой новый сериал по старой памяти. Собственно, так оно и оказалось. Правда, и без роли случая здесь не обошлось.

Как выяснилось, изначально на эту партию прослушивались актёры значительно старше, но найти подходящего никак не удавалось. И тут раздался судьбоносный звонок от Эклса:

Дженсен позвонил мне, когда я уже не был в «Сверхъестественном», но мы по-прежнему поддерживали связь. Мы просто болтали, и я рассказал, что готовлюсь к съёмкам третьего сезона, и у меня есть персонаж по имени Солдатик, на роль которого действительно трудно кого-то подобрать. И я такой: «Постой, а может ты сделаешь это?». Я отправил ему сценарий, и он ответил, что совершенно точно хочет эту роль. Меньше, чем через неделю он был утверждён. Его звонок мне в тот день — одна из главных причин, по которой он получил роль.

Среди других новобранцев третьего сезона — Катя Винтер (Маленькая Нина), Лори Холден (Алая графиня), Шон Патрик Флэнери (Порох), Ник Уэкслер (Синий Ястреб) и Майлз Гастон Виллануева (Суперсоник).

Само собой, вернётся и весь основной состав «Пацанов» в лице Карла Урбана, Энтони Старра, Джека Куэйда, Эрин Мориарти, Доминик Макэллигот, Чейса Кроуфорда, Карен Фукухары, Джесси Т. Ашера, Нэйтана Митчелла, Ласа Алонсо и Томера Капона, а также повышенных до постоянки Клаудии Дурмит и Колби Минифи.

О дате выхода продолжения по-прежнему ничего не известно.

Теги
Пацаны
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Источник фотографий: Depositphotos

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