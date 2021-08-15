Телеовощи. Выпуск 405: Анализировать через рот

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Содержание
Оценки эпизодов
|00:00 —
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|02:06 —
|Обсуждение новостей
|34:43 —
|«Псы резервации» (Reservation Dogs) — 1x01
|38:31 —
|«Остров фантазий» (Fantasy Island) — 1x01
|42:23 —
|«Солдаты-зомби» (S.O.Z: Soldados o Zombies) — 1x01—02
|47:12 —
|«Что если?» (What If?) — 1x01
|01:06:38 —
|«Рик и Морти» — 5x08
|01:35:21 —
|«Чем мы заняты в тени» — впечатления Кирилла
|01:38:54 —
|«Трансформеры: Война за Кибертрон» — 3x02—06 (финал сериала)
|01:54:46 —
|«Чудотворцы» — 3x05
|02:00:48 —
|«Тед Лассо» — 2x03
|02:09:40 —
|«Звёздные войны: Бракованная партия» — 1x15
|02:15:44 —
|«Таинственное общество Бенедикта» — 1x08 (финал сезона)
|02:25:10 —
|«Чародей» — 2x07
|02:33:47 —
|«Терминатор: Битва за будущее» — 1x06
|02:47:19 —
|«В Филадельфии всегда солнечно» — 2x03
|02:53:31 —
|«Вавилон 5» — 5x19
|02:57:20 —
|«Звёздные войны: Войны клонов» — 3x18
|03:04:42 —
|Благодарим наших спонсоров
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