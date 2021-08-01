Телеовощи. Выпуск 403: Кевин Смит всех обманул

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Содержание
Оценки эпизодов
|00:00 —
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|02:44 —
|Обсуждение новостей
|32:31 —
|«Тед Лассо» — 2x01
|40:00 —
|«Таинственное общество Бенедикта» — 1x06
|48:31 —
|«Звёздные войны: Бракованная партия» — 1x13
|54:05 —
|«Властелины вселенной: Откровение» — 1x01—05
|01:56:15 —
|«Зло» — 2x06
|02:03:00 —
|«Рик и Морти» — 5x06
|02:08:07 —
|«Чудотворцы» — 3x02—03
|02:12:48 —
|«Чародей» — 2x05
|02:20:14 —
|«Терминатор: Битва за будущее» — 1x04
|02:28:04 —
|«В Филадельфии всегда солнечно» — 2x01
|02:34:55 —
|«Вавилон 5» — 5x17
|02:38:57 —
|Благодарим наших спонсоров
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