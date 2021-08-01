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Кевин Смит объясняет хейтерам концовку первой части «Властелинов вселенной» Роза Салазар жаждет мести в трейлере хоррора «Новый вишнёвый вкус» Как будет выглядеть Карнаж в «Веноме 2» (фото) Кевин Смит врал фанатам о Masters of the Universe: Revelation Неделя сериалов на КГ — главные новости 26 июля — 1 августа
СЕРИАЛЫ
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Неделя сериалов на КГ — главные новости 26 июля — 1 августа

Источник: Apple TV+
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Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
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2 Пн20:00Лазер-шоу «Три дебила» (трансляция)
3 Вт21:45ЕВА (трансляция)
4 СрНоль кадров в секунду
8 ВсНоль кадров в секунду (трансляция для спонсоров)

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7Лазер-шоу «Три дебила» – 473: «Снейк Айз», «Красотка на взводе», херы для Кевина Смита
 
4Ноль кадров в секунду – 379: Грёбаные клоуны
 
18ЕВА – 435: Насильственный вальс
 
2Телеовощи – 402: А вы точно интимный координатор?
 
5Лазер-шоу «Три дебила» – 472: «Старкон», «Космический джем 2», «Пороховой коктейль»
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