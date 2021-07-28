Кевин Смит объясняет хейтерам концовку первой части «Властелинов вселенной»

Яростные обсуждения первых пяти эпизодов «Властелинов вселенной: Откровений» и впрямь наделали много шума. До того много, что развёрнутым интервью изданию Variety ограничиваться не стали, и стриминговый сервис Netflix опубликовал специальное видео в формате Q&A (вопросы и ответы), где шоураннер сиквела культового мультсериала Кевин Смит пытается сбить градус общественного напряжения, поясняя важные моменты и анонсируя неизбежное продолжение.

Получается, судя по всему, так себе. Количество дизлайков под этим видео на официальном YouTube-канале потокового сервиса значительно перевешивает количество лайков. Видимо, поклонники до сих пор в ярости.