 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2020 Фильмы 2021 Фильмы 2022 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
     
Звезда «Блэйда» Стивен Дорфф сожалеет, что раскритиковал «Чёрную вдову» Valve анонсировала свою портативную консоль Steam Deck Зак Брафф сыграет главного колонизатора Марса в научно-фантастической комедии Алита в городе кошмаров. Netflix показал тизер хоррора «Новый вкус вишни» с Розой Салазар Час настал! Вышел эпичный трейлер «Дюны» Дени Вильнёва
1
СЕРИАЛЫ
341
 
Первоисточник: www.youtube.com Прямая ссылка на новость:

Кевин Смит объясняет хейтерам концовку первой части «Властелинов вселенной»

Яростные обсуждения первых пяти эпизодов «Властелинов вселенной: Откровений» и впрямь наделали много шума. До того много, что развёрнутым интервью изданию Variety ограничиваться не стали, и стриминговый сервис Netflix опубликовал специальное видео в формате Q&A (вопросы и ответы), где шоураннер сиквела культового мультсериала Кевин Смит пытается сбить градус общественного напряжения, поясняя важные моменты и анонсируя неизбежное продолжение.

Получается, судя по всему, так себе. Количество дизлайков под этим видео на официальном YouTube-канале потокового сервиса значительно перевешивает количество лайков. Видимо, поклонники до сих пор в ярости.

Теги
ВидеоВластелины вселенной: ОткровенияКевин Смит
Комментарии (1)

Ещё на эту тему

36«Повзрослейте, вашу мать!» Кевин Смит ответил на фанатскую критику «Властелинов вселенной» +«Люцифер» делится кадрами из финального сезона 2Netflix и шоураннер «Люцифера» готовят игровой сериал про покемонов

Тоже интересно

0Рецензия и отзывы на фильм «Чёрная вдова» 26Valve анонсировала свою портативную консоль Steam Deck 24Серийная убийца Ирина Розанова в тизере триллера «Самка богомола» 1Как Нил Гейман и сценарист просили Warner Bros. не снимать полнометражную экранизацию «Песочного человека» 16Стеной тут не ограничишься: Нил Бломкамп перенесёт сюжет «Района №10» из Африки в Америку

Далее на КГ

0
«Люцифер» делится кадрами из финального сезона
 0
Натан Филлион высказался по поводу экранизации Uncharted и упущенной роли Натана Дрейка
 2
Экранизация «Сыновей Ананси» Нила Геймана отыскала своего паучьего бога
 0
Рецензия и отзывы на игру Chernobylite
 1
Съёмки финального сезона «Лучше звоните Солу» прерваны — Боб Оденкёрк госпитализирован
 2
Сэр Гавейн и лисичка встречают голых великанов в отрывке «Легенды о Зелёном Рыцаре»
 1
Тоже победа — PlayStation 5 не менее успешна, чем Xbox series X|S
 5
Люси Лью рассказала о конфликте с Биллом Мюрреем на съёмках «Ангелов Чарли»: «Я постояла за себя и не жалею об этом»
 0
КГ играет: The Binding of Isaac: Repentance
 0
Создатели The Last of Us и Call of Duty: Modern Warfare основали совместную студию
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:
 
Кино Первый взгляд на новые суперсилы Человека-паука — в сети появились свежие промо триквела «Нет пути домой»
 
Игры Игроки добились выхода патча для NieR: Automata
 
Кино Квентин Тарантино высказался о «Лиге справедливости Зака Снайдера»
 
Кино В триллере про обдолбанного наркотиками медведя снимутся Кери Рассел, Рэй Лиотта и Олден Эренрайк
 
Кино Эрик Робертс сообщает, что снимется в «Брате 3»
 
Кино Анна Кендрик сыграет в триллере про подозрительного бойфренда, о котором нельзя рассказывать подружкам
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2020 Фильмы 2021 Фильмы 2022 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум

Читайте и смотрите нас в соцсетях:

ВКонтакте Твиттер Телеграм ICQ

Подкасты и стримы

Сегодня

СкороНоль кадров в секунду

Выйдут в августе

1 ВсНоль кадров в секунду (трансляция для спонсоров)
2 Пн20:00Лазер-шоу «Три дебила» (трансляция)
3 Вт21:45ЕВА (трансляция)
4 СрНоль кадров в секунду

Новые выпуски подкастов

 
4ЕВА
 
 
2Телеовощи – 402: А вы точно интимный координатор?
 
4Лазер-шоу «Три дебила» – 472: «Старкон», «Космический джем 2», «Пороховой коктейль»
 
6Ноль кадров в секунду – 378: Закидать геями
 
15ЕВА – 434: Редкий фансервис
 
Ещё

Самое обсуждаемое за неделю

Все Кино Сериалы Игры Аниме

Новые комментарии

ICQ ВКонтакте YouTube Инстаграм ВК.Аниме
Наши друзья
Критиканство КиноПередовая AMV News
© 2002–2021 КГ

Всеяредакция

Размещение рекламы

Книга жалоб и предложений

Мнение Всеяредакции

Раз уж вы досюда докрутили:

RSS
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru