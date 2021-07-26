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Первоисточник: www.cbr.com Прямая ссылка на новость:

«Повзрослейте, вашу мать!» Кевин Смит ответил на фанатскую критику «Властелинов вселенной»

Источник: Netflix

Осторожно, спойлеры!

Кое-кто успел сравнить интернет-волнения вокруг анимационного фэнтези «Властелины вселенной: Откровения» с фанатскими войнами вокруг «Последних джедаев». Поклонники оригинального мультсериала, отсмотрев первые пять серий, высказывают всё, что они думают о продолжении истории и её создателе, укокошившем Хи-Мена, и активно оценивают сериал на всех заметных интернет-платформах. Кевин Смит не отмалчивается и спешит ответить недоброжелателям.

В беседе с Variety сценарист, не выбирая выражений, объяснил свою позицию по нарративу. Собственную лепту в объяснения внёс и куда более дипломатичный Крис Вуд, озвучивающий Хи-Мена. Оба — каждый на свой манер — просят зрителей не делать поспешных выводов и дождаться выхода остальных эпизодов.

Если кратко, поклонники неверно поняли финал пятой серии.

Адам не погиб, он очень тяжело ранен. Конечно, если вы надумали уничтожить фандом, вы убираете Хи-Мена из сюжета, мол, вот и всё, он умер, всем пока! Но создатели отыскали действительно интересный способ перевернуть динамику сериала с ног на голову, повысить ставки до того уровня, до которого оригинал никогда не дотягивал.

 
Крис Вуд, голос Адама

Зато Смит не стал церемониться и подбирать слова.

Вижу, как люди в сети пишут: «Они избавились от Хи-Мена!» Вы, б**ть, реально думаете, что Mattel Television, нанявшая меня и отвалившая мне денег, хочет делать грёбаных «Властелинов вселенной» без Хи-Мена? Повзрослейте, мать вашу. Это реально вынесло мне мозг — куча людей вообразила, что их пытаются кидануть.

 
Кевин Смит, фигеет с некоторых

Вывод таков — дождитесь выхода остальных серий, которые Netflix планирует выпустить в конце этого года или в начале следующего. Вуд пояснил, что там зрителей ждёт история об исцелении принца Адама от тяжёлой раны и путь к возвращению своей было мощи. Сериал ответит на вопрос, что же делает Хи-Мена таким особенным. Вуд добавил:

История Адама не окончена, она бесконечна. Не собираюсь выдавать, как именно это случится, просто говорю, что его история продолжается. А вы продолжайте смотреть сериал. В мире, полном магии и сверхспособностей, нет ничего невозможного.

Кто знает, возможно, эти комментарии и возымеют целительный эффект на душевные раны поклонников сериала и позволят им надеяться на триумфальное возвращение персонажа в Этернию.

Теги
Властелины вселенной: ОткровенияNetflixКевин Смит
Комментарии (6)

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