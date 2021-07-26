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Эдриан Броуди страдает от наваждений в red-band трейлере готического хоррора «Чепелуэйт» Стивена Кинга

Кошмары стали ещё кошмарнее. Кабельный канал Epix опубликовал свежий, лишённый цензуры трейлер мистического ужастика «Чепелуэйт» с Эдрианом Броуди и Эмили Хэмпшир в главных ролях. Премьера сериала по рассказу Стивена Кинга «Поселение Иерусалим» состоится 22 августа.

Овдовевший Чарльз Бун (Броуди) перевозит своих детей в дом предков в сонной деревеньке Причер Корнерс штата Мэн. Здесь Чарльзу предстоит столкнуться с тёмными тайнами из прошлого своего семейства и вступить в битву с тьмой, преследовавшей Бунов из поколения в поколение. А ещё в поместье Бунов устраивается гувернанткой писательница Ребекка Морган, которая раскроет тайну, годами изводившую её собственную семью.ы

Шоураннерами многосерийной экранизации числятся Джейсон и Питер Филарди, а в команде исполнительных продюсеров состоит Дональд Де Лайн («Первому игроку приготовиться»).

У нас сериал с официальным дубляжом c 23 августа будет показывать видеосервис «Амедиатека». Об этом сообщает локализованный постер мни-сериала:

Постеры сериала «Чепелуэйт»
Теги
ВидеоЧепелуэйтТрейлерПостер
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