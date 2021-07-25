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Начало конца. Вышел наполненный экшеном трейлер 11 сезона «Ходячих мертвецов»

Во время онлайн-конвента Comic-Con@Home кабельный канал AMC презентовал полноценный трейлер заключительного сезона «Ходячих мертвецов». Постапокалиптическая сага попрощается со зрителями в три этапа — 11 сезон разбили на три части, первая из которых стартует на потоковом сервисе AMC+ 15 августа, а на кабеле первую серию продолжения покажут 22 августа.

В финальной телеглаве зомби-саги, за которую отвечает шоураннер Анджела Канг, главным героям предстоит решать вопросы не только выживания, но и жертвенности, веры и доверия. В решающей схватке за будущее последнее протагонистам особенно пригодится.

Теги
ВидеоХодячие мертвецыТрейлер
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