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КГ-Подкаст: Больше, длиннее и без купюр
Серийная убийца Ирина Розанова в тизере триллера «Самка богомола» Сильвестр Сталлоне спас Короля Акул в «Отряде самоубийц» Джеймса Ганна Алита в городе кошмаров. Netflix показал тизер хоррора «Новый вкус вишни» с Розой Салазар Игроки добились выхода патча для NieR: Automata Дерзкий хипстер Весемир в трейлере анимационного приквела «Ведьмак. Кошмар Волка»
СЕРИАЛЫ
598
 
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Неделя сериалов на КГ — главные новости 19–25 июля

Источник: Disney+
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