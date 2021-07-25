Неделя сериалов на КГ — главные новости 19–25 июля

Трейлер «Чипа и Дейла» обещает приключения писклявых истеричек в мультсериале Disney+. Премьера состоится в конце июля.

Соавтор «Друзей» оправдывается за неприлично белый актёрский состав. Марта Кауффман неутомима в попытках доказать, что перевоспиталась.

Для съёмок в «Локи» Джонатан Мейджерс применил свой опыт профессионального клоуна. Это многое объясняет.

Сериал «Властелины вселенной» сломал агрегатор Rotten Tomatoes, ну и всех зрителей заодно. Сильное и независимое продолжение мало кому понравилось.

Феечки дурачатся за кадром второго сезона «Саги Винкс» (видео). Продолжение фэнтези покажут в следующем году.

Режиссёр «Локи» не будет снимать второй сезон. Говорит, полностью выложилась в первом.