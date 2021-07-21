Злобный Марк Хэмилл пытается утопить Хи-Мена в отрывке эпического фэнтези Кевина Смита «Властелины вселенной: Откровения»

Ловите порцию подводного и надводного экшена. Портал IGN публиковал эксклюзивный минутный отрывок из третьего эпизода анимационного фэнтези-эпика «Властелины вселенной: Откровения». Из него можно вынести как минимум одно важное наблюдение: благодаря силе союзного духа Хи-Мен и его товарищи непотопляемы.

Приключенческий экшен от шоураннера проекта и преданного поклонника оригинального мультсериала Кевина Смита покажет свои первые пять эпизодов в эту пятницу. Нас ждёт продолжение истории принца Адама, его союзников и его главного противника Скелетора, с которым главному герою предстоит побороться, чтобы спасти погибающую Этернию. Netflix