 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2020 Фильмы 2021 Фильмы 2022 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
 
КГ-Подкаст: Больше, длиннее и без купюр
Как вам такая Русалочка? Холли Бэйли поделилась пикантным кадром из фильма Игроки добились выхода патча для NieR: Automata Уйма свежего экшена в специальном IMAX-ролике «Отряда самоубийц» Джеймса Ганна Режиссёром экранизации сериала «Лютер» стал постановщик пятого сезона Аниме «Выдающиеся звери» получит продолжение
СЕРИАЛЫ
139
 
Первоисточник: www.youtube.com Прямая ссылка на новость:

Злобный Марк Хэмилл пытается утопить Хи-Мена в отрывке эпического фэнтези Кевина Смита «Властелины вселенной: Откровения»

Ловите порцию подводного и надводного экшена. Портал IGN публиковал эксклюзивный минутный отрывок из третьего эпизода анимационного фэнтези-эпика «Властелины вселенной: Откровения». Из него можно вынести как минимум одно важное наблюдение: благодаря силе союзного духа Хи-Мен и его товарищи непотопляемы.

Приключенческий экшен от шоураннера проекта и преданного поклонника оригинального мультсериала Кевина Смита покажет свои первые пять эпизодов в эту пятницу. Нас ждёт продолжение истории принца Адама, его союзников и его главного противника Скелетора, с которым главному герою предстоит побороться, чтобы спасти погибающую Этернию. Netflix

Теги
ВидеоВластелины вселенной: Откровения
Комментарии

Ещё на эту тему

3Эпическому фэнтези эпический постер! Netflix показал плакат анимационного экшена «Властелины вселенной: Откровения» 3Алита в городе кошмаров. Netflix показал тизер хоррора «Новый вкус вишни» с Розой Салазар 4Трейлер третьего сезона «Полового воспитания» рекламирует школу Мурдейл

Тоже интересно

21Как вам такая Русалочка? Холли Бэйли поделилась пикантным кадром из фильма 25То ли девочка, то ли Большая Красная Панда в первом ролике мультика «Я краснею» от студии Pixar 11В триллере про обдолбанного наркотиками медведя снимутся Кери Рассел, Рэй Лиотта и Олден Эренрайк 3Алита в городе кошмаров. Netflix показал тизер хоррора «Новый вкус вишни» с Розой Салазар 36Джон Бойега кинул Netflix — актёр сорвал съёмки и без предупреждения покинул проект

Далее на КГ

0
Встречайте новую феечку — второй сезон «Саги Винкс» принял в свои ряды Паулину Чавес
 2
Съёмки второго сезона «Колеса времени» стартовали
 5
Фрэнк Грилло станет псом войны — очень одиноким и мстительным
 0
Crunchyroll опубликовал дату премьеры и новый трейлер оригинального аниме «Фена: Принцесса пиратов» с русскими субтитрами
 4
Квентин Тарантино честно высказался о гибридной схеме кинорелизов в этом году
 2
Эдриан Броуди в пятый раз снимется у Уэса Андерсона
 5
Шестой эпизод «Локи» установил рекорд на Disney+
 10
Одной «Зачарованной» меньше: Мэделин Манток покинула сериал без объяснения причин
 7
Обнажёнка будет, но без секса. Свежие откровения о сериале-приквеле «Властелина колец»
 0
Экшен и международные локации на постере 12 сезона «Спецагента Арчера»
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:
 
Кино Анна Кендрик сыграет в триллере про подозрительного бойфренда, о котором нельзя рассказывать подружкам
 
Кино Сборы «Чёрной вдовы» продемонстрировали рекордное падение. Кинотеатры обвиняют Disney
 
Игры Баг Marvel's Avengers раскрывает личные данные стримеров
 
Кино Уйма свежего экшена в специальном IMAX-ролике «Отряда самоубийц» Джеймса Ганна
 
Кино Новые «Зловещие мертвецы» добавят мифологии в сюжет с помощью Некрономикона
 
Игры Опубликованы новые доказательства невиновности Криса Авеллона
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2020 Фильмы 2021 Фильмы 2022 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум

Читайте и смотрите нас в соцсетях:

ВКонтакте Твиттер Телеграм ICQ

Подкасты и стримы

Сегодня

СкороНоль кадров в секунду

Выйдут в июле

25 ВсНоль кадров в секунду (трансляция для спонсоров)
26 Пн20:00Лазер-шоу «Три дебила» (трансляция)
27 Вт21:45ЕВА (трансляция)
28 СрНоль кадров в секунду

Новые выпуски подкастов

 
0ЕВА
 
 
30Телеовощи – 401: Продолжаем ныть
 
1Ноль кадров в секунду
 
 
9ЕВА – 433: Акватропы и автодропы
 
3Лазер-шоу «Три дебила» – 471: Кто соскучился по фильмам Marvel?
Ещё

Самое обсуждаемое за неделю

Все Кино Сериалы Игры Аниме

Новые комментарии

ICQ ВКонтакте YouTube Инстаграм ВК.Аниме
Наши друзья
Критиканство КиноПередовая AMV News
© 2002–2021 КГ

Всеяредакция

Размещение рекламы

Книга жалоб и предложений

Мнение Всеяредакции

Раз уж вы досюда докрутили:

RSS
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru