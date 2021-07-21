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Встречайте новую феечку — второй сезон «Саги Винкс» принял в свои ряды Паулину Чавес

Съёмки второго сезона сериала Netflix «Судьба: Сага клуба Винкс» сейчас в самом разгаре где-то в Ирландии — самое время объявить о пополнении актёрского состава. Новичков сразу несколько, но главная — Паулина Чавес, которая сыграет феечку Флору, одну из главных героинь оригинального мультсериала.

Таким образом, она присоединилась Эбигейл Ф. Коуэн (Блум), Ханне ван дер Вестхойзен (Стелла), Прешес Мустафе (Аиша), Элиот Солт (Терра) и Элише Эпплбаум (Муза), которые вернутся к своим ролям в продолжении. По сюжету все они учатся в престижной магической школе Алфея, где им предстоит научиться управлять своими силами, а также влюбляться, дружить и делать всё то, что обычно делают подростки.

Также в команду девчачьего фэнтези зачислены Брэндон Грейс, который сыграет персонажа по имени Грей, и Инна Хардвик — тому досталась роль некоего Себастиана.

Ответственный за первый сезон Брайан Янг («Дневники вампира») продолжит творить дальше в качестве шоураннера и исполнительного продюсера.

А вот и первое фото со съёмок второго сезона — как видим, все в сборе:

Промо-арт сериала «Судьба: Сага Винкс» Промо-арт сериала «Судьба: Сага Винкс»
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ГалереяСудьба: Сага Винкс
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