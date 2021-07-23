Розамунд Пайк в роли Морейн Дамодред на первом постере «Колеса времени» с датой выхода

Потоковый сервис Amazon созрел до объявления месяца премьеры своего эпического фэнтези «Колесо времени». Многосерийная экранизация знаменитой книжной серии Роберта Джордана выйдет в ноябре. Об этом сообщает первый тизерный постер сериала с Морейн Дамодред, экранным воплощением которой стала Розамунд Пайк.

Многосерийное фэнтези, чей второй сезон уже снимают, расскажет о Морейн Дамодред (Пайк) из могущественного женского ордена Айз Седай. Она отправляется в опасное путешествие с необычными попутчиками и верит, что один из них — воплощение великого человека, которому пророчеством уготована особая судьба — спасти или погубить человечество.

За оба сезона отвечает шоураннер Рейф Джадкинс («Агент Щ.И.Т.»).