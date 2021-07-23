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Первоисточник: variety.com Прямая ссылка на новость:

Джефф Дэниелс стоит перед тяжёлым выбором в трейлере драмы «Американская ржавчина»

Как вести расследование убийства, если в нём замешан тот, кого ты поклялся защищать? На такой вопрос придётся ответить главному герою психологической драмы «Американская ржавчина» в исполнении Джеффа Дэниелса. Кабельный канал Showtime выпустил полноценный трейлер мини-сериала, премьера которого состоится 12 сентября.

Экранизация одноимённого романа Филиппа Мейера рассказывает о развалившейся американской мечте на примере Дела Харриса (Дэниелс) — главы полиции одного из городов Ржавого пояса США на юго-западе Пенсильвании. Когда сына женщины, которую Харрис любит, обвиняют в убийстве, главный герой должен решить, как далеко он готов зайти, чтобы защитить парня.

В сериале также снимаются Мора Тирни, Билл Кэмп, Марк Пеллегрино, Двид Альварес и Алекс Нюстадтер. Оскаровский номинант Дэн Футтерман («Охотник на лис», «Призрачная башня») выступает сценаристом и шоураннером мини-сериала.

Теги
ВидеоАмериканская ржавчинаТрейлер
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